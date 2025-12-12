El exmacrista del sobre con US$10 mil se recicla en el gobierno de Milei: Ahora con Lugones

Sbarra entonces argumentó que se trató de un sobre "plantado". Pero pronto se sabría que la inscripción de un correo electrónico que llevaba el paquete fue hecha él mismo, según declaró su entonces secretaria. También se reveló que Sbarra había comprado un lote en Nordelta que no estaba declarado. Comenzó así una investigación por lavado de dinero en la justicia federal.

El fiscal Gerardo Pollicita entendió que el entonces exfuncionario debía explicar el origen de su dinero. Sbarra presentó la información y se hizo un peritaje que arrojó que no había elementos para sospechar que se hubiera enriquecido ilícitamente, por lo que fue sobreseído en diciembre de 2023.

Sbarra tiene amplia experiencia en el Estado: fue funcionario de los ministerio de Economía y Producción durante el kirchnerismo. Luego fue al gobierno porteño, donde trabajó con Cabrera, quien lo llevó luego al ministerio de la Producción durante el macrismo.

Pero el affaire del sobre con los US$10 mil le bloqueó un retorno al gobierno porteño una vez finalizado el período de Juntos por el Cambio en el Gobierno en 2019.

Ahora Sbarra es recuperado por otro exmacrista: Guido Giana, quien reemplazó a Cecilia Loccisano en la secretaría de Gestión Administrativa del ministerio de Salud, una suerte de viceministerio.

aviso_336046 El decreto de designación de Sbarra en el ministerio de Salud.

Más contenido de Urgente24

Duro revés para Milei: Ordenan "inmediata aplicación" de la Emergencia en Discapacidad

Los esclavos de Patricia Bullrich, el boleto picado de Luis Caputo y la inflación en U de LLA

Leonardo Scatturice, el del avión de las valijas sin escanear, se quedó con OCA

Con Milei, se duplicaron los trabajadores que destinan el aguinaldo a pagar deudas