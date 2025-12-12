Tiene suerte Rodrigo Sbarra. Entró al gobierno libertario en un cargo en la jefatura de Gabinete cuando Guillermo Francos manejaba esa dependencia. Pero la salida de Francos del gobierno de Javier Milei no implicó que Sbarra se tuviera que buscar un trabajo fuera de él: ahora se recicla como funcionario del ministerio de Salud que comanda Mario Lugones bajo la protección política de Santiago Caputo.
DESIGNACIÓN
El exmacrista del sobre con US$10 mil se recicla en el gobierno de Milei: Ahora con Lugones
Rodrigo Sbarra fue nombrado en el ministerio de Salud. Ya había tenido un puesto en jefatura de Gabinete. El caso del sobre con US$10.000.
Así lo confirma el decreto 874 publicado este viernes en el Boletín Oficial, con la firma de Milei y Lugones, que designa a Sbarra como subsecretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gestión Administrativa de la cartera sanitaria.
Por supuesto que nadie recuerda a Sbarra por su desempeño en la Secretaría de Coordinación Legal y Técnica de la Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva, sino por un escándalo: el hallazgo de un sobre con US$10 mil en el despacho que utilizaba cuando era funcionario de otro gobierno, el de Mauricio Macri.
Hay que remitirse a 2020. Asumido el gobierno del Frente de Todos Matías Kulfas ocupó el ministerio de la Producción. En uno de los despacho de esa sede fue hallado el paquete con billetes estadounidenses, que luego se determinó que eran de Sbarra, quien tuvo un cargo en la misma cartera durante el macrismo, que primero ocupó Francisco Cabrera y luego Dante Sica.
Sbarra entonces argumentó que se trató de un sobre "plantado". Pero pronto se sabría que la inscripción de un correo electrónico que llevaba el paquete fue hecha él mismo, según declaró su entonces secretaria. También se reveló que Sbarra había comprado un lote en Nordelta que no estaba declarado. Comenzó así una investigación por lavado de dinero en la justicia federal.
El fiscal Gerardo Pollicita entendió que el entonces exfuncionario debía explicar el origen de su dinero. Sbarra presentó la información y se hizo un peritaje que arrojó que no había elementos para sospechar que se hubiera enriquecido ilícitamente, por lo que fue sobreseído en diciembre de 2023.
Sbarra tiene amplia experiencia en el Estado: fue funcionario de los ministerio de Economía y Producción durante el kirchnerismo. Luego fue al gobierno porteño, donde trabajó con Cabrera, quien lo llevó luego al ministerio de la Producción durante el macrismo.
Pero el affaire del sobre con los US$10 mil le bloqueó un retorno al gobierno porteño una vez finalizado el período de Juntos por el Cambio en el Gobierno en 2019.
Ahora Sbarra es recuperado por otro exmacrista: Guido Giana, quien reemplazó a Cecilia Loccisano en la secretaría de Gestión Administrativa del ministerio de Salud, una suerte de viceministerio.
