Cambio de ciclo: Leonel Chiarella nuevo presidente de la UCR

Acto de asunción

Chiarella agradeció a los gobernadores del partido y envió un mensaje a los correligionarios

Muchos decían que esto es ‘agarrar una papa caliente’. Este es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con mucha humildad y militancia, con madurez para llevar adelante un proceso de diálogo en el partido para recorrer y estar presente en cada provincia Muchos decían que esto es ‘agarrar una papa caliente’. Este es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con mucha humildad y militancia, con madurez para llevar adelante un proceso de diálogo en el partido para recorrer y estar presente en cada provincia

Luego reflexionó

Para nosotros es muy importante este momento del país, de una grieta que sólo beneficia a los que forman parte de la grieta. Queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer la política y lo decimos no porque sean ideas, son los hechos que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y más de 500 intendentes. Para nosotros es muy importante este momento del país, de una grieta que sólo beneficia a los que forman parte de la grieta. Queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer la política y lo decimos no porque sean ideas, son los hechos que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y más de 500 intendentes.

CV del ganador

Leonel Chiarella es abogado, graduado en 2014 en la Universidad Nacional de Rosario, nació el 18 de diciembre de 1988. Inició su militancia política a los 15 años en la Escuela de Educación Técnica N° 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde participó en la creación del Centro de Estudiantes, que presidió en 2006. También se incorporó tempranamente a la Juventud Radical.__IP__

La agencia Noticias Argentinas señala que el nuevo presidente se radicó en Rosario para cursar la carrera de Derecho, militó en la Agrupación Estudiantil 1983, fue miembro del consejo directivo de su facultad y se desempeñó durante cuatro años como ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II. En paralelo, participó en diversas organizaciones no gubernamentales.

Al regresar a Venado Tuerto como abogado, fue electo concejal en 2015, cargo que ocupó hasta 2019. Su desempeño en el Concejo Municipal se caracterizó por la cercanía con los vecinos, el énfasis en la transparencia y la lucha contra el delito. Ese recorrido político allanó el camino para la elección como intendente en 2019, convirtiéndose en el jefe comunal más joven en la historia de la ciudad y, actualmente, en el más joven de la provincia de Santa Fe.

