El Plenario de Delegados de la UCR eligió en la tarde del viernes (12/12) a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional con 81 votos a favor. Se trata del intendente de Venado Tuerto, quien sucederá a Martín Lousteau,
¿RADICAL DIALOGISTA?
Cambio de ciclo: Leonel Chiarella nuevo presidente de la UCR
El intendente de Venado Tuerto, cercano a Maxi Pullaro, es el nuevo presidente de la UCR. Leonel Chiarella logró 81 votos. Sucederá a Martín Lousteau.
Hubo acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas para que el ganador fuera el apadrinado de Maximiliano Pullaro, pero además contó con el apoyo de los gobernadores que integran Provincias Unidas
Presidente joven
Chiarella se convirtió en el presidente más joven en la historia del radicalismo. Hasta hoy el más joven fue el cordobés Gabriel Oddone que asumió con 41 años luego de la muerte de Marcelo T de Alvear en 1942 e Hipólito Yrigoyen que asumió con 45 años en 1897, acota el medio Infobae
Quiénes lo acompañarán
El dirigente nacional estará acompañado por la expresidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General, Inés Brizuela y Doria (La Rioja) cómo vice 1ra, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice 2do y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice 3ra;
Como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).
Acto de asunción
Chiarella agradeció a los gobernadores del partido y envió un mensaje a los correligionarios
Luego reflexionó
CV del ganador
Leonel Chiarella es abogado, graduado en 2014 en la Universidad Nacional de Rosario, nació el 18 de diciembre de 1988. Inició su militancia política a los 15 años en la Escuela de Educación Técnica N° 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde participó en la creación del Centro de Estudiantes, que presidió en 2006. También se incorporó tempranamente a la Juventud Radical.__IP__
La agencia Noticias Argentinas señala que el nuevo presidente se radicó en Rosario para cursar la carrera de Derecho, militó en la Agrupación Estudiantil 1983, fue miembro del consejo directivo de su facultad y se desempeñó durante cuatro años como ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II. En paralelo, participó en diversas organizaciones no gubernamentales.
Al regresar a Venado Tuerto como abogado, fue electo concejal en 2015, cargo que ocupó hasta 2019. Su desempeño en el Concejo Municipal se caracterizó por la cercanía con los vecinos, el énfasis en la transparencia y la lucha contra el delito. Ese recorrido político allanó el camino para la elección como intendente en 2019, convirtiéndose en el jefe comunal más joven en la historia de la ciudad y, actualmente, en el más joven de la provincia de Santa Fe.
