Silvana Giudici va por más: Aníbal Ibarra, UCR, PRO, La Libertad Avanza...

Mesa chica

En el nuevo período legislativo el bloque oficialista ya llega a 47 integrantes. Pero entre tantos diputados nacionales, quienes se destacan 'a priori' son muchos menos. No se trata del impacto mediático polemizando a diario, tal como Lilia Lemoine (LLA / PBA), sino de conocimiento legislativo y capacidad de trascender por su trabajo en comisión y en el recinto.

Obviamente Gabriel Bornoroni, reelegido presidente del bloque por decisión de Martín Menem, titular de la Cámara Baja (LLA / La Rioja). Luego, Emilia Orozco (LLA / Salta), Laura Rodríguez Machado (LLA / Córdoba) y Nicolás Mayoraz (Santa Fe). Pero Giudici emerge como quien más experiencia acumula al respecto, y con un equipo probado en combate.

Para Grupo Clarín, una alegría, cuando Javier Milei todavía tiene en su cuenta en X como posteo fijo de entrada uno que comienza así: "CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA. Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones. (…)".

Precisamente su ingreso a LLA deberá considerarlo Juan Martín Ozores, interventor en Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones). No es un puente demasiado lejos para ella....

No faltan quienes comparan la influencia de Giudici en el nuevo escenario con la que tuvo Silvia Lospennato en la anterior, quien sí sigue en el PRO pero de la Legislatura porteña.

Tampoco faltan los críticos de Giudici, que insisten en que solo Patricia Bullrich le gana en su derrotero heterogéneo (por aquella alianza con Elisa Carrió).

