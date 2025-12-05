Silvana Giudici (LLA / CABA) emerge como integrante de la 'mesa chica' del bloque La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación. Si bien ella comenzó en la función pública integrando el equipo de Aníbal Ibarra (directora de Descentralización, subsecretaria de Espacio Público, secretaria de Gobierno y Control Comunal), ha concretado varios giros. El más reciente, hacia los hermanos Milei, aunque la constante ha sido su relación tan particular con Grupo Clarín.
DIPUTADA CLAVE PARA LLA
Silvana Giudici va por más: Aníbal Ibarra, UCR, PRO, La Libertad Avanza...
Por su experiencia y capacidad de trabajo y reacción, la ex UCR y ex PRO Silvana Giudici es una incorporación polémica pero útil para La Libertad Avanza.
Silvana Myriam Giudici fue por 1ra. vez diputada nacional en 2003 y tenía 38 años. Era una de las legisladoras más promisorias de la UCR (Unión Cívica Radical) en CABA.
Ella había comenzado la actividad pública en 1996, con 31 años, como funcionaria de Ibarra (la Alianza). No obstante, luego de presidir la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara Baja por la UCR, ella ingresó al PRO en 2013 -si bien había sido candidata a Jefe de Gobierno de CABA por la UCR en 2011-, y fue legisladora de CABA por Mauricio Macri. Todavía no existía Cambiemos.
Precisamente Macri la hizo subsecretaria Coordinadora de Planes Estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ya Presidente, titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Diputada nacional por el PRO logró su reelección en la lista de La Libertad Avanza. Es un caso similar al de Sabrina Ajmechet (LLA / CABA).
Mesa chica
En el nuevo período legislativo el bloque oficialista ya llega a 47 integrantes. Pero entre tantos diputados nacionales, quienes se destacan 'a priori' son muchos menos. No se trata del impacto mediático polemizando a diario, tal como Lilia Lemoine (LLA / PBA), sino de conocimiento legislativo y capacidad de trascender por su trabajo en comisión y en el recinto.
Obviamente Gabriel Bornoroni, reelegido presidente del bloque por decisión de Martín Menem, titular de la Cámara Baja (LLA / La Rioja). Luego, Emilia Orozco (LLA / Salta), Laura Rodríguez Machado (LLA / Córdoba) y Nicolás Mayoraz (Santa Fe). Pero Giudici emerge como quien más experiencia acumula al respecto, y con un equipo probado en combate.
Para Grupo Clarín, una alegría, cuando Javier Milei todavía tiene en su cuenta en X como posteo fijo de entrada uno que comienza así: "CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA. Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones. (…)".
Precisamente su ingreso a LLA deberá considerarlo Juan Martín Ozores, interventor en Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones). No es un puente demasiado lejos para ella....
No faltan quienes comparan la influencia de Giudici en el nuevo escenario con la que tuvo Silvia Lospennato en la anterior, quien sí sigue en el PRO pero de la Legislatura porteña.
Tampoco faltan los críticos de Giudici, que insisten en que solo Patricia Bullrich le gana en su derrotero heterogéneo (por aquella alianza con Elisa Carrió).
------------------------
Más notas de Urgente24
La insólita empresa degradada por FIX que lideró las inversiones de noviembre
Morixe inicia una emisión clave de acciones por US$10 MM
Aguinaldo 2025: Sociedad de bolsa recomienda en qué invertir hoy
Las acciones de Nvidia vuelven a caer, pero esta vez ante un nuevo peligro
Transportadora Gas del Norte y un 3Q25 que crea expectativa en sus acciones
Inversores en pánico: Convierten a los mercados en una montaña rusa