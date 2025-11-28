LLA sumó otra diputada y en el Gobierno esperan a un gobernador para coronarse 1ra minoría

"Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina", posteó Razzini.

La diputada le agredeció "profundamente" a Bullrich por ser "la primera en abrirme las puertas" y a la diputada Romina Diez, la referente de LLA en Santa Fe.

Con la incoporación de Razzini, el oficialismo sumará 92 bancas en la Cámara de Diputados a partir del 10/12, sin contar aliados, con los que superará el centenar.

Por su parte, el peronismo que hoy cuenta con 98 escaños, quedará reducido a 96 tras el recambio. Pero la eventual ruptura de Jalil lo dejaría con 92, mientras LLA apura otras incorporaciones.

La mirada está puesta en el gobernador catamarqueño del que ya dan por hecho que se escindira del peronismo oficial para alinearse con sus pares Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) en un interbloque común. Jaldo es el pionero que rompió con Union por la Patria el año pasado para formar el bloque Independencia.

Los gobernadores se reunieron el jueves en la Casa de Salta en la Capital Federal para avanzar en ese proyecto. Sáez aseguró que todo estaba definido y que sólo falta el nombre. Pero aún no se ha hecho oficial. Jalil, por su parte, guarda silencio, pero sus contactos con la Casa Rosada son permanentes. Después de reunirse con sus pares, enfiló para Balcarce 50.

