La LLA sumó una nueva diputada a su bloque y se va estrechando la diferencia con el peronismo para arrebatarle el título de primera minoría en la Cámara Baja. En ese sentido, se vuelve primordial para el oficialismo que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que estuvo el jueves en la Casa Rosada, formalice su ruptura con la bancada de Unión por la Patria y se lleve hasta 4 legisladores, lo que le quitara la calidad de mayoritaria.
GARROCHAZOS
LLA sumó otra diputada y en el Gobierno esperan a un gobernador para coronarse 1ra minoría
La exPRO santefecina Verónica Razzini oficializó su pase al oficialismo mientras se esperan definiciones sobre una ruptura del catamarqueño Raúl Jalil con UxP.
La condición de primera minoría le da a quien la porte preponderancia en la intergración de las comisiones por un principio de proporcionalidad. Por caso, en la comisión de Presupuesto y Hacienda, si bien LLA tiene la presidencia, sólo la integran 7 legisladores propios, mientras que UxP tiene 20 de los 49 integrantes.
Esto será así hasta el 10/12. Con el recambio la relación de fuerzas se modificará. Los libertarios buscan sumar bancas para quitarle al peronismo su condición de primera minoría.
En ese sentido, el oficialismo incorporó a la santefecina Verónica Razzini, quien había asumido por el PRO pero se alejó de ese espacio el año pasado para conformar el bloque Futuro y Libertad con su coterránes (y también examarillo) Gabriel Chumpitaz.
Con la publicación de una foto junto a Martín Menem, titular de la Cámara Baja, y Patricia Bullrich, quien este viernes juró como senadora, Razzini confirmó el pase.
"Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina", posteó Razzini.
La diputada le agredeció "profundamente" a Bullrich por ser "la primera en abrirme las puertas" y a la diputada Romina Diez, la referente de LLA en Santa Fe.
Con la incoporación de Razzini, el oficialismo sumará 92 bancas en la Cámara de Diputados a partir del 10/12, sin contar aliados, con los que superará el centenar.
Por su parte, el peronismo que hoy cuenta con 98 escaños, quedará reducido a 96 tras el recambio. Pero la eventual ruptura de Jalil lo dejaría con 92, mientras LLA apura otras incorporaciones.
La mirada está puesta en el gobernador catamarqueño del que ya dan por hecho que se escindira del peronismo oficial para alinearse con sus pares Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) en un interbloque común. Jaldo es el pionero que rompió con Union por la Patria el año pasado para formar el bloque Independencia.
Los gobernadores se reunieron el jueves en la Casa de Salta en la Capital Federal para avanzar en ese proyecto. Sáez aseguró que todo estaba definido y que sólo falta el nombre. Pero aún no se ha hecho oficial. Jalil, por su parte, guarda silencio, pero sus contactos con la Casa Rosada son permanentes. Después de reunirse con sus pares, enfiló para Balcarce 50.
Más contenido de Urgente24
Luis Caputo necesita dólares y exprime energía con pase de hidroeléctricas a privados
Viernes negro para Axel Kicillof: Sin quorum, no hay endeudamiento
Patricia Bullrich se enojó con Villarruel porque no la dejó hablar