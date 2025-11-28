Naranja X sacude el mercado: La opción que promete hacer rendir mejor tu dinero

En pleno aniversario número 40, Naranja X volvió a mover el tablero financiero con el lanzamiento de Frascos Fijos, una herramienta que combina la lógica del plazo fijo tradicional con la dinámica 100% digital que caracteriza a la fintech. La nueva función busca ofrecer mejores rendimientos y mayor control sobre cómo se organiza el dinero.
¿Qué ofrece Naranja X para quienes buscan hacer crecer su dinero?
La propuesta de Frascos Fijos nació como una respuesta directa a los hábitos y necesidades de los usuarios, organizar sus metas, separar fondos y obtener una rentabilidad garantizada, todo desde la app y sin vueltas. A diferencia de otros instrumentos, esta función permite elegir plazos totalmente personalizados, desde 30 hasta 180 días, adaptándose tanto a quienes buscan una inversión corta como a quienes apuntan a objetivos más largos.
Desde la fintech señalaron que esta evolución surge de su ecosistema original de “Frascos”, una herramienta destinada a separar gastos. Ahora, con la nueva modalidad, esa idea se transforma en un mecanismo de ahorro seguro.
¿Por qué Naranja X dice que esta función devuelve el poder sobre el dinero?
Victoria Minassian, Chief Product Officer de la empresa, remarcó que la innovación “solo vale cuando mejora la vida de la gente”. Según ella, Frascos Fijos surge de observar la manera en que los usuarios manejan su dinero y de una convicción fuerte, devolverle el control a cada persona.
En su visión, las nuevas herramientas deberían representar un alivio, no una carga. Por eso, la fintech busca transformar la compleja jerga financiera en algo simple, útil y cotidiano. El crecimiento exponencial del uso parece confirmar esa lectura. Desde su lanzamiento limitado, ya se generaron más de 400.000 Frascos Fijos en todo el país.
¿Cómo crear un Frasco Fijo y empezar a ganar dinero?
El proceso fue diseñado para que pueda realizarse en segundos:
- Definir el objetivo: cada usuario elige un nombre, un propósito, el monto a invertir y el plazo (entre 30 y 180 días).
- Confirmar la creación: a partir de ese momento el frasco comienza a generar rendimientos de forma previsible y segura.
- Elegir el monto adecuado: se pueden crear frascos desde $1.000 hasta $30 millones, combinando “Frascos” y “Frascos Fijos” dentro de ese límite.
- Conocer desde el inicio cuánto dinero se recibirá al finalizar el plazo, lo que da una previsibilidad que muchos usuarios valoran.
Además, la herramienta garantiza rendimientos asegurados y está pensada para ordenar la vida financiera diaria, transformando el hábito del ahorro en una práctica sostenida.
