Nunca imaginaste que estos alimentos tuvieran calcio y no son lácteos

Almendras

Los frutos secos, además de ser sabrosos, son una muy buena fuente de calcio. Por cada 100 gramos de almendras, por ejemplo, hay 240 miligramos de calcio. Estas pueden ser grandes noticias para los amantes de los frutos secos.

Sin embargo, aunque las almendras tengan un alto contenido de calcio, recuerde que se recomienda comer solo un puñado de frutos secos al día.

Higos secos

Comer higos secos también es una manera de obtener calcio en la alimentación. Según la lista de alimentos ricos en calcio de la Clínica Universidad de Navarra, en 100 gramos de higos secos se encuentran 180 miligramos de calcio.

Aunado a esto, los higos secos son ricos en fibra y antioxidantes.

Garbanzos

Los garbanzos son mucho más que una fuente de proteína vegetal. Contienen calcio y más de lo que muchos piensan. De acuerdo con los expertos, de 100 gramos de garbanzos se puede obtener 145 miligramos de calcio.

Este alimento además ayuda a cuidar la salud cardiovascular, bajar el colesterol y controlar el azúcar en sangre.

lentejas legumbres chandlervid85

Lentejas

Tal vez comer un plato de lentejas sea en lo último que piense para obtener calcio, pero, realmente podría ser lo que necesite.

Y es que, las lentejas son otra fuente de calcio. Según la Clínica Universidad de Navarra, en 100 gramos de lentejas se pueden encontrar 56 miligramos de calcio.

Pistachos

Otros frutos secos que destacan por su contenido de calcio son los pistachos. Este alimento no sólo sirve para dormir mejor por la noche, sino que es un aliado de la salud ósea.

Los expertos detallan que en 100 gramos de pistachos hay 136 miligramos de calcio. Así que la próxima vez que le pregunten por alimentos ricos en calcio, también podría pensar en los pistachos.

