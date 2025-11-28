PARA TUS HUESOS
Nunca imaginaste que estos alimentos tuvieran calcio y no son lácteos
Si crees que sólo los lácteos son ricos en calcio, revisa esta lista de alimentos que también pueden ayudar a fortalecer tus huesos.
El envejecimiento suele pesar en los huesos, y el calcio es uno de los nutrientes imprescindibles para evitar problemas óseos que son más frecuentes en las personas mayores, como la osteoporosis.
El calcio se encuentra naturalmente en varios alimentos que, no necesariamente, son lácteos. Entonces, ¿Qué comer para mantener los huesos fuertes? ¿Cuáles son los mejores alimentos para los huesos? ¿Cuáles alimentos son ricos en calcio y no son lácteos?
Ya que hablamos de las sardinas, comencemos por saber un poco más de este alimento que proporciona calcio en la dieta, y sumamos otras fuentes de calcio que muchas personas desconocen.
Sardinas
Como ya sabemos, uno de los alimentos que contienen calcio es la sardina. Para tener una idea, datos de la Clínica Universidad de Navarra muestran que, de 100 gramos de sardinas en aceite se pueden obtener 400 miligramos de calcio.
Además de ayudar a cuidar los huesos, este alimento es excelente para el cerebro.
Almendras
Los frutos secos, además de ser sabrosos, son una muy buena fuente de calcio. Por cada 100 gramos de almendras, por ejemplo, hay 240 miligramos de calcio. Estas pueden ser grandes noticias para los amantes de los frutos secos.
Sin embargo, aunque las almendras tengan un alto contenido de calcio, recuerde que se recomienda comer solo un puñado de frutos secos al día.
Higos secos
Comer higos secos también es una manera de obtener calcio en la alimentación. Según la lista de alimentos ricos en calcio de la Clínica Universidad de Navarra, en 100 gramos de higos secos se encuentran 180 miligramos de calcio.
Aunado a esto, los higos secos son ricos en fibra y antioxidantes.
Garbanzos
Los garbanzos son mucho más que una fuente de proteína vegetal. Contienen calcio y más de lo que muchos piensan. De acuerdo con los expertos, de 100 gramos de garbanzos se puede obtener 145 miligramos de calcio.
Este alimento además ayuda a cuidar la salud cardiovascular, bajar el colesterol y controlar el azúcar en sangre.
Lentejas
Tal vez comer un plato de lentejas sea en lo último que piense para obtener calcio, pero, realmente podría ser lo que necesite.
Y es que, las lentejas son otra fuente de calcio. Según la Clínica Universidad de Navarra, en 100 gramos de lentejas se pueden encontrar 56 miligramos de calcio.
Pistachos
Otros frutos secos que destacan por su contenido de calcio son los pistachos. Este alimento no sólo sirve para dormir mejor por la noche, sino que es un aliado de la salud ósea.
Los expertos detallan que en 100 gramos de pistachos hay 136 miligramos de calcio. Así que la próxima vez que le pregunten por alimentos ricos en calcio, también podría pensar en los pistachos.
-------
Más noticias en Urgente24
5 mejores alimentos para decirle adiós a la hinchazón abdominal que tanto te molesta
Científicos descubren 2 mejores ejercicios para reducir el azúcar en sangre
Descubrimiento sobre Parkinson y un problema nocturno que muchos no saben que padecen
Alerta por sarampión en Argentina: Advertencia total para quienes tomaron estos micros
La fruta que gastroenterólogos elogian y cómo beneficia a tu intestino