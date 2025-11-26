Alerta por sarampión en Argentina: Advertencia total para quienes tomaron estos micros

Detalles del viaje de la familia contagiada con sarampión

La familia de viajeros diagnosticados con sarampión utilizó unidades de Autobuses Quirquincho S.R.L., Balut Hermanos S.R.L. y San José S.R.L.

Los recorridos incluyeron las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aquí están los datos exactos del itinerario de los viajeros contagiados con sarampión:

Autobuses Quirquincho S.R.L:

Origen: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — 13/11

Llegada: Terminal de Ómnibus de Retiro (CABA) — 15/11 a las 13h

Paradas técnicas: Parador Mosconi, Salta (14/11 para el almuerzo), Parador Rosario de la Frontera, Santiago del Estero (14/11 para la cena), Parador San Nicolás, Buenos Aires (15/11 por la mañana).

Los viajeros involucrados descendieron en la estación de Liniers el 15/11 a las 12:30h. El recorrido finalizó en Retiro.

Empresa Balut Hermanos S.R.L.

Origen: Salvador Mazza, Salta — 14/11 a las 11:45h

Destino: Retiro (CABA) — 15/11 a las 19:43h

Paradas técnicas: Pinto, Santiago del Estero (15/11 por la mañana), Totoras, Santa Fe (15/11 al mediodía).

Ascenso y descenso de pasajeros:

Jujuy: Salvador Mazza, Tartagal, Orán, Yuto, Caimancito, Calilegua, Libertador Gral. San Martín, Fraile Pintado, Chalican, San Pedro, San Salvador, Palpalá, Perico.

Salta: Gral. Güemes, Metán.

Tucumán: San Miguel de Tucumán.

Santiago del Estero: Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Pinto.

Santa Fe: Rafaela, Rosario.

Buenos Aires: San Pedro, Campana, Escobar (parada en ruta), El Motivo (Pacheco).

Empresa San José S.R.L

Origen: Retiro (CABA) - 15 de noviembre a las 21:40h.

Destino: Federación (Entre Ríos) - 16 de noviembre.

Puntos de ascenso y descenso de pasajeros: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación.

Alerta por sarampión: Quiénes deben estar más atentos a los síntomas

Específicamente, el Ministerio de Salud de la Nación indicó:

Toda persona que haya estado en cualquiera de estos recorridos , independientemente del asiento donde estaba sentada o la cantidad de tiempo que haya circulado en cualquiera de los micros tiene que estar alerta a la aparición de síntomas y concurrir a un establecimiento de salud aclarando ser un contacto de caso confirmado de sarampión", destacaron.

, independientemente del asiento donde estaba sentada o la cantidad de tiempo que haya circulado en cualquiera de los micros tiene que estar alerta a la aparición de síntomas y concurrir a un establecimiento de salud aclarando ser un contacto de caso confirmado de sarampión", destacaron. Las personas que pueden haber estado trabajando o circulando por todas las paradas de los micros en los horarios antes citados deben tener las mismas consideraciones de cuidado".

deben tener las mismas consideraciones de cuidado". Quienes no cuenten con el esquema de vacunación contra el sarampión al día, se encuentran en mayor riesgo de contraer la enfermedad, por lo que se recomienda a estas personas, prestar mayor atención a la aparición de síntomas.

Sarampión: síntomas

A propósito de la alerta por sarampión, aquí están los primeros síntomas de la enfermedad a los que hay que estar atentos, según la Organización Mundial de la Salud:

Rinorrea

Tos

Ojos llorosos y enrojecidos

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

Tenga en cuenta que los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus y que el síntoma más característico es la erupción cutánea.

-------

