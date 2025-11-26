Reforma laboral: Se le desbandó el Consejo de Mayo a Adorni y tuvo que intervenir Santiago Caputo

Según dijo a la prensa cuando se retiraba, la propuesta de la CGT fue más allá la reforma en discusión: se planteó una revisión del "modelo económico" que encara el Gobierno. Para la CGT, debe ser "sobre la base de la producción y el crecimiento", expresó Martínez.

La tensión llegó a tal punto que tuvo que intervenir Santiago Caputo que se reunió a solas en su despacho con Martínez. El súper asesor presidencial tuvo que asistir como un bombero en una situación que se le desbordó a Adorni, quien responde directamente a Karina Milei, a quien está enfrentado.

De todas formas, Martínez anticipó el eventual rechazo de la CGT al proyecto así como está. Dijo que sólo le fueron presentados "los títulos" y no el contenido. "Nuestras propuestas son diferentes. Estamos en las antípodas", declaró.

Los títulos son: ultractividad; relaciones de convenio; cargas fiscales; aportes a sindicatos y cámaras; financiamientos; derechos colectivos; individuales; trabajadores autónomos; democracia sindical y derogaciones varias.

Las discrepancias son varias, pero en especial sobre la ultraactividad de los convenios colectivos. El Gobierno propone que los acuerdos pierdan la prórroga automática que les da vigencia hasta la renegociación.

La reunión del Consejo de Mayo fue coordinada por Adorni, y además de los mencionados, participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; y la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta.

