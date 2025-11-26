De Jamie Dimon a Axel Kicillof: El problema son las garantías

Ellos reclaman que los acuerdos alcanzados con negociadores del Ejecutivo provincial -el ministro Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown y diputado electo- se encuentren escritos en forma de pliegos para que se vote todo junto: las designaciones en el Banco Provincia, en las empresas del Grupo Bapro, en el Consejo de Educación, el IPS, etc.

También otros reclamos de la oposición. Para todos las leyes de Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal no son problemas mayores porque se necesita mayoría simple pero lo del Financiamiento / Endeudamiento requiere mayoría calificada.

Se esperaba una sesión que tuviera cierta tensión, pero con los votas necesarios. Para el presupuesto y la impositiva bastaba con la mayoría simple, pero el endeudamiento requiere de los dos tercios de los presentes. Estos últimos votos no están, es por eso que se pidió un cuarto intermedio para seguir negociando.

El PRO ya avisó que no acompañará al oficialismo, al menos en la Impositiva y el endeudamiento. El presidente del bloque, Matías Ranzini, posteó en su cuenta de X: “El kirchnerismo quiere imponer la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en PBA. Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva, el bolsillo de los que quieren invertir. Desde el Bloque Pro asumimos la posición de rechazo ante esta iniciativa del gobierno de Kicillof”.

Cerca del bloque amarillo aseguran que “tienen que ponerse de acuerdo ellos (el oficialismo) para que nosotros podamos comenzar a negociar, no estamos participando de lo que se está negociando”, dejando descartado que hubo un ofrecimiento de cargos en organismo provinciales para este sector y no se habrían aceptado por pedido de los jefes comunales, algo que trascendió esta mañana.

