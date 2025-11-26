Sorprendidos algunos medios de comunicación que tienen dificultades de monto y de plazos para cobrar en Provincia de Buenos Aires. La web de periodismo de investigación El Disenso (Mariana Escalada & Agustín Ronconi) afirma que Axel Kicillof adjudicó $2.490 millones a El Destape, de Roberto Navarro.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
El Destape habría recibido de Axel Kicillof: $2.490 millones en pauta publicitaria
El Disenso (Mariana Escalada & Agustín Ronconi) afirma que entre enero y septiembre Axel Kicillof benefició mucho a El Destape con pauta oficial.
Por supuesto que El Destape es un medio muy exitoso, de identidad peronista, más cercano hoy día a Kicillof que a La Cámpora aunque en el pasado fue al revés.
Pero la difusión de El Destape hizo 'ruido' entre muchos medios y en particular luego de lo que RealPolitik 'filtró' sobre Kicillof e Infobae, de Daniel Hadad. Nadie duda del poder de comunicación regional de Infobae pero también sorprendió.
Preguntas:
- ¿Qué está pasando con tanta información que estaría surgiendo del territorio de la ministra Jesica Rey?
- ¿Esto tiene que ver con la disputa entre Kicillof y La Cámpora?
- ¿Esto tiene que ver con el debate sobre Presupuesto 2026, Endeudamiento, etc.?
El Destape
Vayamos al texto de El Disenso:
"En solo 9 meses de 2025, el periodista K Roberto Navarro recibió 121 órdenes de publicidad emitidas por la Provincia de Buenos Aires, por un total de $2.490.867.265. Los montos corresponden exclusivamente a sus 2 plataformas digitales: El Destape Web y El Destape Radio.
En una transmisión reciente, el periodista de El Destape, Ari Lijalad, intentó relativizar el peso de la pauta oficial en los medios del espacio, alegando: “Hay que terminar con esa pavada de que solamente la Pauta Oficial financia a los medios, entonces el que paga impuestos nos paga el sueldo a los que trabajamos en un medio donde hay Pauta Oficial.”
“Cuando había Pauta Oficial era menos del 10% del total de la torta, el 90% es pauta privada.”
Si su afirmación fuera correcta, los $2.490 millones de Pauta Oficial pagados por Kicillof a El Destape representarían ese 10%, lo que proyecta un volumen total de ingresos cercano a $22.417.805.385 para los últimos nueve meses.
Según estos números, El Destape facturaría $100 millones diarios: $10 millones desde la PBA y $90 millones de “pauta privada”.
¿Qué privado aporta semejante “torta” sin publicidades visibles a cambio? (…)
Nota: Esta investigación periodística fue realizada en base a documentación oficial del Ministerio de Comunicación Pública PBA."
---------------------
