El Destape habría recibido de Axel Kicillof: $2.490 millones en pauta publicitaria

"En solo 9 meses de 2025, el periodista K Roberto Navarro recibió 121 órdenes de publicidad emitidas por la Provincia de Buenos Aires, por un total de $2.490.867.265. Los montos corresponden exclusivamente a sus 2 plataformas digitales: El Destape Web y El Destape Radio.

En una transmisión reciente, el periodista de El Destape, Ari Lijalad, intentó relativizar el peso de la pauta oficial en los medios del espacio, alegando: “Hay que terminar con esa pavada de que solamente la Pauta Oficial financia a los medios, entonces el que paga impuestos nos paga el sueldo a los que trabajamos en un medio donde hay Pauta Oficial.”

“Cuando había Pauta Oficial era menos del 10% del total de la torta, el 90% es pauta privada.”

Si su afirmación fuera correcta, los $2.490 millones de Pauta Oficial pagados por Kicillof a El Destape representarían ese 10%, lo que proyecta un volumen total de ingresos cercano a $22.417.805.385 para los últimos nueve meses.

Según estos números, El Destape facturaría $100 millones diarios: $10 millones desde la PBA y $90 millones de “pauta privada”.

¿Qué privado aporta semejante “torta” sin publicidades visibles a cambio? (…)

Nota: Esta investigación periodística fue realizada en base a documentación oficial del Ministerio de Comunicación Pública PBA."

