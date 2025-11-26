No hay maquillaje suficiente: Javier Milei busca tapar heridas que no cierran

Mientras Javier Milei intensifica la tensión con la AFA de Claudio 'Chiqui' Tapia, la crisis económica sigue generando estragos difíciles de ocultar. Sin ir más lejos, a pocos días de iniciar diciembre, ya se conocieron aumentos que impactarán en el bolsillo de los argentinos durante el último mes del año.
Las medidas de Javier Milei que no alcanzan
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) confirmó para este miércoles una acción de protesta contra la aplicación de sanciones y fuertes descuentos salariales a integrantes del equipo médico de la entidad que participaron de reclamos anteriores.
A las 12 de este miércoles se llevará a cabo un abrazo al hospital, con punto de encuentro en la entrada de Combate de los Pozos 1881, bajo la consigna "cuidar a los que cuidan".
El motivo puntual de esta nueva protesta es el rechazo a los sumarios que la intervención del hospital dispuso contra 44 integrantes del equipo médico, una medida que el gremio considera que fue tomada en represalia por los reclamos salariales.
Fueron estos reclamos, precisamente, los que desembocaron en un anuncio de aumento del 61% para el personal en relación de dependencia con el Garrahan, que tuvo logar en la misma semana en que se aplicaron las sanciones.
