No hay maquillaje suficiente: Javier Milei busca tapar heridas que no cierran

Imagen creada con IA - GROK.
Imagen creada con IA - GROK.
milei maquillaje GROK
Imagen creada con IA - GROK.

La crisis económica sigue generando estragos difíciles de ocultar. Mientras Javier Milei 'celebra' números de septiembre, continúan las pálidas.

26 de noviembre de 2025 - 09:16

De acuerdo con las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el indicador registró un incremento de apenas 0,5% frente a agosto y un 5,0% respecto del mismo mes de 2024, en un contexto donde los resultados continúan marcados por fuertes contrastes sectoriales y una actividad que crece en forma despareja.

A su vez, los despidos de la era libertaria, continúan siendo noticia.

Lo cierto es que los números siguen dando que hablar. Tal es así que el Gobierno llevará a cabo una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en la que buscarán definir un aumento del sueldo base, además de actualizar los montos de las prestaciones por desempleo, mientras que las dos fracciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) realizarán una movilización para reclamar por un ajuste digno.

El monto permanece fijo en $322.200 mensuales desde agosto, mientras que la última actualización la definió el Ejecutivo luego de que no hubiera acuerdo entre las partes.

Por su parte, el foco libertario está centrado en la reforma laboral. En paralelo, Diego Santilli continúa con su ronda de negociaciones con gobernadores y el Consejo de Mayo realiza lo propio.

VIVO de la mañana de Urgente24:

Las medidas de Javier Milei que no alcanzan

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) confirmó para este miércoles una acción de protesta contra la aplicación de sanciones y fuertes descuentos salariales a integrantes del equipo médico de la entidad que participaron de reclamos anteriores.

A las 12 de este miércoles se llevará a cabo un abrazo al hospital, con punto de encuentro en la entrada de Combate de los Pozos 1881, bajo la consigna "cuidar a los que cuidan".

El motivo puntual de esta nueva protesta es el rechazo a los sumarios que la intervención del hospital dispuso contra 44 integrantes del equipo médico, una medida que el gremio considera que fue tomada en represalia por los reclamos salariales.

Fueron estos reclamos, precisamente, los que desembocaron en un anuncio de aumento del 61% para el personal en relación de dependencia con el Garrahan, que tuvo logar en la misma semana en que se aplicaron las sanciones.

Al borde del abismo: Fábrica de Tucumán atraviesa su peor crisis

La histórica fábrica tucumana Panpack SA —ex Panamericana de Plásticos— atraviesa una de las crisis más profundas de sus más de cuatro décadas de actividad. Dedicada a la producción de bolsas para el agro y cuerdas industriales, la empresa llegó a emplear a más de 300 trabajadores, pero hoy apenas 80 operarios sostienen una actividad cada vez más intermitente en la planta ubicada en Los Nogales.

Números en rojo para la inflación de noviembre

La inflación de alimentos mostró una marcada aceleración durante las primeras semanas de noviembre, impulsada principalmente por el significativo aumento de la carne. Diversas consultoras privadas anticiparon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes podría ubicarse por encima del 2,3% registrado en octubre. De confirmarse esta proyección, representaría la quinta suba mensual consecutiva del indicador en los últimos seis meses, generando preocupación en el consumo masivo, pese a la calma del dólar.

Los datos preliminares de consultoras como LCG y Econoviews subrayaron el impacto de la suba del precio de la carne en esta tendencia alcista.

Según LCG, la segunda semana de noviembre registró un aumento del 1,8% en alimentos, explicado mayormente por la carne, que subió un 3,7% semanal. Econoviews, por su parte, reportó alzas semanales del 1,1% y 1% en alimentos y bebidas en supermercados del Gran Buenos Aires.

Siguen las pálidas: Cae el consumo y cada vez hay más despidos

Siguen los despidos en empresas de la Argentina por la caída del consumo y la apertura de importaciones. Ahora fue el turno de Essen, una de las marcas más famosas de ollas y sartenes, que despidió a 30 trabajadores de su planta de Venado Tuerto, en Santa Fe.

Según explicó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el recorte de 20 trabajadores directivos efectivos y 10 contratados a los que no se le renovó el contrato implica una disminución de 10% de la plantilla.

De acuerdo al gremio, el origen del conflicto se remonta a la decisión empresaria de reemplazar cerca del 45% de su producción local por componentes importados directamente desde China. Combinada con la fuerte caída de la demanda interna, esa estrategia paralizó líneas enteras de trabajo y derivó en la reducción de personal.

Algo más: Javier Milei continúa la guerra contra la AFA de 'Chiqui' Tapia

Para quienes creían que Javier Milei se mantendría al margen de la disputa entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y Estudiantes de la Plata, llegó un posteo del primer mandatario que no tardó en viralizarse en cuestión de segundos. Si bien hay un sutil gesto hacia el Pincha, muchos usuarios lo notaron rápidamente luego de que la Oficina del Presidente compartiera en redes sociales el encuentro entre el jefe de Estado y Gideon Sa'ar, el canciller de Israel.

Una de las fotos que se compartió desde Casa Rosada muestra a Milei con Pablo Quirno, el funcionario israelí y otros miembros de la comitiva de ese país, pero el detalle hacia el club de La Plata no es menor: detrás del Presidente -que se encuentra sentado y sonriente- hay una camiseta de Estudiantes recostada sobre el sillón de Rivadavia.

De esta manera, el Presidente volvió a demostrar que siempre estará parado de la vereda contraria a Chiqui Tapia y su equipo.

Presupuesto 2026 en la mira: Llegar a 2/3 no es fácil

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, obtuvo el dictamen de comisión para debatir el pedido de financiamiento, que será tratado en la sesión de este miércoles a partir de las 14 junto con el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal en la Legislatura provincial, tras negociaciones intensas con sectores opositores e intendentes para reunir los apoyos necesarios.

Conseguir los 2/3 necesarios para el Financiamiento / Endeudamiento en ambas cámaras legislativas es complicado. El oficialismo no los tiene. Necesita convocar votos de la oposición, tal como hace Nación por estas horas.

Sin ir muy lejos, Diego Santilli, ministro del Interior, recibe de cada gobernador con el que se entrevista el listado de obras públicas que solicita esa provincia para darle el apoyo al Presupuesto Nacional 2026 y las reformas estructurales en danza.

¿Cómo conseguirá Kicillof los 2/3 que precisa la aprobación del endeudamiento? (El Presupuesto y la Ley Impositiva necesitan mayorías simples).

Son 92 diputados provinciales. Kicillof precisa de 61 votos.

Unión por la Patria suma 37. Y necesita 24 para llegar a 61.

O bien, que ocurran ausencias en la oposición que reduzcan el número necesario.

La receta para que la Argentina "vuelva a crecer"

Una vez más, el Financial Times dedicó más de una nota a la realidad económica argentina. El medio británico lanzó una receta para que el país comandado por Javier Milei "vuelva a crecer". Los ingredientes incluyen una dolarización gradual, apoyada por Estados Unidos, y reformas legislativas.

La nota titulada “Así se puede hacer que Argentina vuelva a crecer” fue escrita por el profesor de la Universidad de Boston Laurence Kotlikoff. En ella esgrime que Argentina necesita “mucho más que un acuerdo de swap de US$ 20.000 millones”, y plantea como idea un pacto por US$ 30.000 millones:

"Estados Unidos transformaría su préstamo de US$ 20.000 millones para defender el peso en un préstamo de dolarización sin recurso de US$ 30.000 millones. Un préstamo sin recurso no implica reembolso si se cumplen sus condiciones. Argentina utilizaría el préstamo para dolarizar inmediatamente su moneda y promulgar cinco reformas fundamentales".

Diego Santilli continúa en la búsqueda de apoyos

En la recta final antes del debate por el Presupuesto 2026 en el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, se espera que el ministro del Interior, Diego Santilli, se reúna este viernes con un grupo de gobernadores dialoguistas, con el objetivo de cosechar respaldos para la agenda del Poder Ejecutivo de cara a la segunda mitad de la gestión de Javier Milei.

Por el momento, está confirmado un encuentro con el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir, pero se sabe que el último día hábil de la semana también estarán en Buenos Aires varios jefes de estado provinciales que viajarán para la jura de los senadores nacionales que responden a ellos, como es el caso de Claudio Vidal, de Santa Cruz.

En ese marco, hay expectativa por el desarrollo de citas con más gobernadores en busca de conseguir apoyos para el esquema de ingresos y egresos para el próximo año, como así también para las reformas laboral y tributaria, que se debaten en el Consejo de Mayo.

Además de con Sadir y Vidal, Santilli tiene encuentros pendientes con Gustavo Valdés, de Corrientes; Claudio Poggi, de San Luis; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Sergio Ziliotto, de La Pampa, y Jorge Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Por su parte, el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua, quien integraba esa nómina hasta hace pocas horas, recibió este martes en Posadas al ministro del Interior, con quien dialogó sobre la necesidad de acceder al financiamiento internacional para el sistema eléctrico y de incluir en el Presupuesto 2026 "los aportes y remanentes del Tesoro Nacional".

Nada por celebrar

Mientras el Presidente continúa remarcando los números del INDEC, en Argentina siguen cerrando empresas.

Columna de Ismael Bermúdez en Clarín: "(...) En 2024 y el primer trimestre de 2025, se crearon 79.787 empresas y cerraron 97.110. Quedó un saldo negativo de 17.323 empresas, con una caída neta del empleo que afectó a 17.949 trabajadores, según la Secretaría de Trabajo.

Estos datos oficiales no toman en cuenta los puestos de trabajo que se perdieron por las desvinculaciones o cesantías de personal de las empresas que continuaron con su actividad.

Las cifras oficiales marcan entre altas y bajas 5.553 empresas menos en el primer trimestre de 2024, en el segundo trimestre 4.627 menos, en el tercero -2.804, en el cuarto – 2.042 y en el primer trimestre de este año 2.297 menos.

En esos 15 meses, las empresas que cerraron afectaron a 224.665 trabajadores y las que abrieron beneficiaron a 206.716, con un saldo negativo de 17.949 (...)".

El Gobierno acelera por el Consejo de Mayo con reforma laboral en el centro

El Consejo de Mayo tendrá este miércoles su última reunión formal antes del envío de los proyectos legislativos derivados del Pacto de Mayo. La reforma laboral, uno de los puntos más sensibles del temario, concentra expectativas y tensiones mientras la administración nacional pule la redacción final.

La cita marcará además el debut de Manuel Adorni como coordinador del espacio en su nuevo rol de jefe de Gabinete. Será la primera reunión sin Guillermo Francos al frente de la coordinación política, según confirmaron fuentes oficiales.

Así, el titular de los ministros hará su debut desde las 11:30 en la coordinación de esta instancia que pone fin a una serie de reuniones de trabajo y que tiene por objetivo el envío de proyectos al Congreso Nacional el próximo 15 de diciembre a partir de la confección de un informe final. Sus integrantes estiman que esta será la cita que cerrará antes de la entrega de sus conclusiones.

¿Qué pasa con el salario mínimo?

La administración de Javier Milei llevará a cabo este miércoles una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en la que buscarán definir un aumento del sueldo base, además de actualizar los montos de las prestaciones por desempleo, mientras que desde el sector gremial realizarán una movilización para reclamar por un ajuste digno.

El monto permanece fijo en $322.200 mensuales desde agosto, mientras que la última actualización la definió el Ejecutivo luego de que no hubiera acuerdo entre las partes.

A las 12:30 se concretará la sesión plenaria que estará teñida del reclamo sindical ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, el aumento de la conflictividad social y la resistencia del sector privado en medio de un panorama general aún complicado. Los temas a tratar en el encuentro serán los que eleve la comisión que se dará cita desde las 10.

Por su parte, en paralelo, las dos fracciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) marcharán a las 11 a la secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, en reclamo de un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) "por encima de la pobreza".

Algo no cierra: Eco de la crisis económica

Mientras Javier Milei 'celebra' que la actividad económica repuntó en septiembre, un reciente informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la evolución del empleo formal en la Provincia durante los primeros 21 meses de su gestión y los números son demoledores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1993505672961413351&partner=&hide_thread=false

El estudio, que se basa en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expone un retroceso significativo tanto en la cantidad de empleadores como en el número de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

Durante dicho período, el número de empleadores con personal registrado cayó en 2.098 casos, representando un descenso del 4,1%.

A no confiarse: Siguen los golpes al bolsillo

A pocos días del inicio del último mes del año ya se definieron los aumentos en los servicios públicos, transporte, prepagas y alquileres. Como en meses anteriores, los dos primeros tendrán incrementos por encima de la inflación general lo que complica que el índice pueda romper el piso del 2% al que apunta el Gobierno.

Los usuarios de Edesur tendrán subas superiores al 3,53% y los de Edenor por encima del 3,6% de acuerdo con el nuevo Costo Propio de Distribución por el cual a partir de los consumos de noviembre, se comienza a pagar en diciembre.

En cuanto al gas, el ajuste será del 3,8%, aunque no haya anuncio de la suba, aunque sí se informó –al igual que en el caso de la luz- que los consumos de noviembre se trasladarán a diciembre.

Por su parte, el transporte también vuelve a subir por encima de la inflación mensual general con una suba del 4,4%.

A su vez, las prepagas estarán en sintonía con la inflación y aplicarán subas en sus cuotas de entre 2,1% y 2,5% según la compañía.

¿Alivio para el Gobierno?

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) volvió a mostrar una mejora en septiembre, aunque el avance resultó limitado y reflejó con claridad las dificultades que enfrenta la administración nacional para consolidar una recuperación sólida.

De acuerdo con las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el indicador registró un incremento de apenas 0,5% frente a agosto y un 5,0% respecto del mismo mes de 2024, en un contexto donde los resultados continúan marcados por fuertes contrastes sectoriales y una actividad que crece en forma despareja.

image

En términos interanuales, trece de los componentes del EMAE mostraron variaciones positivas, aunque el repunte se concentró en pocos rubros. El salto más pronunciado volvió a verse en Pesca, que avanzó 58,2%, apuntalada por factores coyunturales más que por una mejora estructural.

En paralelo, Intermediación financiera subió 39,7%, convirtiéndose en el principal impulsor del indicador. Se trata de un sector que se favorece principalmente por el reacomodamiento del negocio financiero, pero cuyo aporte no tiene un impacto expansivo directo sobre el conjunto de la economía real.

Sin embargo, la otra cara del informe vuelve a dejar expuestas las dificultades que enfrenta la gestión económica. La industria manufacturera retrocedió 1% interanual, ratificando que la producción sigue sin encontrar un punto de inflexión, afectada por caída del consumo, menores niveles de inversión y una estructura de costos que continúa presionando al sector.

A esto se sumó Administración pública y defensa, con una baja del 0,7%, influida por recortes y ajustes administrativos. Entre ambos segmentos restaron 0,19 puntos porcentuales al desempeño general, confirmando que las señales de recuperación aún conviven con retrocesos significativos.

