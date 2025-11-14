Obligado, el Gobierno convocó al Consejo del Salario pero en modo 'pandemia'

Cabe recordar que en lo que va del año, ninguna de las reuniones del Consejo llegó a buen puerto y fue Javier Milei quien terminó imponiendo los aumentos salariales -por debajo de la inflación- por decreto.

Así las cosas, el monto vigente del salario mínimo desde agosto de 2025 sigue en $322.200 mensuales para una jornada laboral completa de 48 horas semanales el valor por hora para los trabajadores jornalizados es de $1.610.

Para esta reunión del Consejo, los gremios reclaman un aumento de entre 20% y 25%, mientras que las cámaras empresarias piden “compatibilizar la recomposición con la sostenibilidad del empleo”. El Gobierno, por su parte, quiere que se llegue a un acuerdo entre partes para no imponer subas por decreto.

