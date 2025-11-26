urgente24
Julio Zamora con los 33 de Defensa Civil en un reconocimiento por su respaldo a los vecinos

El intendente de Tigre, Julio Zamora, agasajó al personal de Defensa Civil de ese distrito en el que destacó la importancia del “trabajo activo y voluntario”.

26 de noviembre de 2025 - 12:01
En un acto que se desarrolló en el Museo de la Reconquista de la localidad de Tigre en el que fueron agasajados 33 agentes de Defensa Civil, el intendente Julio Zamora y la secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezaron la entrega de reconocimientos a los integrantes de este organismo pertenecientes al Municipio.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo de esa comuna de la Zona Norte del Gran Buenos Aires en el que resaltaron la importancia del trabajo que lleva adelante el cuerpo de voluntarios.

El discurso del intendente Julio Zamora y de Jorge Fernández

Ante los allí presentes, Zamora expresó: “Es un honor festejar el Día de la Defensa Civil junto a los trabajadores y voluntarios, quienes acompañan hechos significativos que ocurren en el Municipio. El respaldo solidario y la vocación son pilares fundamentales de los agentes que forman parte del cuerpo. Las comunidades se forman con personas con valores y ellos son un ejemplo a seguir”.

La actividad se llevó adelante en horas de la mañana de este miércoles (26/11) en el Museo de la Reconquista, donde el jefe comunal dedicó un discurso y enfatizó en la vocación de los 33 agentes presentes. Además, Julio Zamora agradeció el compromiso y la entrega a la comunidad.

Finalizado el evento, el secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández, indicó que DC hace que se minimicen los riesgos ante situaciones de peligro, donde brindan contención a la comunidad. Por su parte, Gisela Zamora, cerró: “Es un reconocimiento muy importante, ellos se forman y se capacitan para cuidar a los vecinos y vecinas”.

Defensa Civil en Tigre

La Dirección General de Defensa Civil en la localidad de Tigre depende de la Secretaria de Protección Ciudadana, forma parte del sistema de atención integral de siniestros y desastres de la Ciudad.

Por lo tanto, este organismo desarrolla diversas tareas atinentes a la gestión integral del riesgo, trabajando tanto en la en la reducción de riesgos (prevención, mitigación y preparación) como en el manejo de crisis (alerta y respuesta) ante la ocurrencia de eventos adversos.

¿Cuáles son las funciones que tiene Defensa Civil en Tigre?

La Dirección General de Defensa Civil trabaja, en lo que hace a la respuesta ante emergencias (incendios, derrames de sustancias tóxicas, inundaciones, etc.), en coordinación con los demás organismos intervinientes para salvaguardar la vida y los bienes de la población y mitigar los posibles riesgos asociados al evento.

De ahí, este organismo realiza también relevamientos socio técnicos de diverso tenor con el objeto de minimizar los riesgos existentes y es posible consultar y analizar las distintas variables que se puedan presentar ante una emergencia a través del Sistema de Información Geográfico (SIG), realizándose estudios preliminares de riesgo.

En consecuencia, Defensa Civil desarrolla actividades de capacitación en instituciones públicas, privadas y del tercer sector, tendiendo a la formación de multiplicadores y promoviendo el fortalecimiento de los lazos con diversos grupos comunitarios. Además, promueve la difusión de medidas de autoprotección por diversos medios.

