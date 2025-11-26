Julio Zamora con los 33 de Defensa Civil en un reconocimiento por su respaldo a los vecinos

Defensa Civil en Tigre

La Dirección General de Defensa Civil en la localidad de Tigre depende de la Secretaria de Protección Ciudadana, forma parte del sistema de atención integral de siniestros y desastres de la Ciudad.

Por lo tanto, este organismo desarrolla diversas tareas atinentes a la gestión integral del riesgo, trabajando tanto en la en la reducción de riesgos (prevención, mitigación y preparación) como en el manejo de crisis (alerta y respuesta) ante la ocurrencia de eventos adversos.

JULIOZAMORACONLOS33DEDEFENSACIVILENUNRECONOCIMIENTOPORSURESPALDOALOSVECINOSFOTO3 El intendente de Tigre, Julio Zamora, agasajó al personal de Defensa Civil de ese distrito en el que destacó la importancia del “trabajo activo y voluntario”.

¿Cuáles son las funciones que tiene Defensa Civil en Tigre?

La Dirección General de Defensa Civil trabaja, en lo que hace a la respuesta ante emergencias (incendios, derrames de sustancias tóxicas, inundaciones, etc.), en coordinación con los demás organismos intervinientes para salvaguardar la vida y los bienes de la población y mitigar los posibles riesgos asociados al evento.

De ahí, este organismo realiza también relevamientos socio técnicos de diverso tenor con el objeto de minimizar los riesgos existentes y es posible consultar y analizar las distintas variables que se puedan presentar ante una emergencia a través del Sistema de Información Geográfico (SIG), realizándose estudios preliminares de riesgo.

En consecuencia, Defensa Civil desarrolla actividades de capacitación en instituciones públicas, privadas y del tercer sector, tendiendo a la formación de multiplicadores y promoviendo el fortalecimiento de los lazos con diversos grupos comunitarios. Además, promueve la difusión de medidas de autoprotección por diversos medios.

