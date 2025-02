Steve Jobs: El hombre que entendió el futuro de los smartphones y la inteligencia

Otro principio clave que Jobs practicaba era la atención al detalle. Jobs no toleraba los compromisos en la calidad de los productos, y de hecho, su obsesión con la perfección era tal que llegaba a revisar incluso el color de una señalización en los baños de Apple. Esta rigurosidad lo llevó a crear productos excepcionales que se distinguen por su diseño y funcionalidad, como el iPod, que cambió para siempre la industria de la música, o el iPhone, que transformó la telefonía móvil y redefinió cómo interactuamos con el mundo digital.

image.png Jobs defendía la simplicidad en el diseño y la tecnología. Creía que el éxito del iPhone radicaba en hacerlo intuitivo y fácil de usar, con un diseño detallado y sin complicaciones innecesarias.

Pero las predicciones de Jobs fueron igual de impresionantes. En los años 80, cuando el concepto de un teléfono móvil era todavía incipiente, Jobs ya visualizaba dispositivos que serían más que simples teléfonos: agentes inteligentes capaces de anticipar nuestras necesidades. Esto se convirtió en realidad con la llegada de Siri, la asistente virtual que introdujo Apple en 2011. En una entrevista de 1984, Jobs describió cómo los dispositivos futuros serían capaces de aprender sobre nosotros, predecir nuestras rutinas y ofrecernos asistencia personalizada. Hoy, estamos en un mundo lleno de asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant, todos con capacidades similares a las que Jobs predijo hace más de 40 años.

Pero aparte de predecir el futuro de los dispositivos móviles, también entendió el impacto profundo que tendría Internet en el comercio. En 1995, Jobs predijo que la web eliminaría a los intermediarios tradicionales, permitiendo que las pequeñas empresas compitan en igualdad de condiciones con gigantes de la industria, algo que se materializó con el crecimiento del comercio electrónico, con empresas como Mercado Libre o Amazon, que cambiaron la forma en que compramos y vendemos productos.

image.png Jobs predijo un futuro donde la web permitiría a las personas comprar y vender productos desde cualquier lugar, eliminando intermediarios y permitiendo que pequeñas empresas compitieran con gigantes del comercio.

En una entrevista con Wired en 1996, Jobs también predijo el auge de las aplicaciones web y cómo la navegación por internet se volvería ubicua, permitiendo que las personas compraran productos y servicios desde cualquier lugar. Hoy en día, el comercio electrónico ya se volvió un motor clave de la economía global, y el fenómeno de las compras online es más fuerte que nunca.

Si bien Jobs no fue infalible, y a veces sus predicciones no se cumplieron en los plazos que él esperaba, no hay duda que su capacidad para ver más allá de su tiempo sigue siendo una de sus mayores virtudes. El impacto de sus palabras sigue inspirando a miles de personas a pensar de manera disruptiva.

