Alemania y la pesadilla francesa: Parlamento roto, gobierno imposible

image.png CDU y SPD deberán olvidar diferencias y acentuar sus afinidades.

Sin embargo, la alianza no será fácil. Ambos partidos han perdido apoyo y juntos podrían no alcanzar una mayoría sólida en el Bundestag. Además, no logran acordar una posición común en uno de los temas más preocupantes en Alemania: el colapso migratorio que engendra atentados terroristas y matanzas públicas a manos de inmigrantes.