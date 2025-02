Dónde está Lian: Desesperación en Córdoba por un niño desaparecido

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PoliciaCbaOf/status/1893968620327178563&partner=&hide_thread=false Ballesteros Sud#AlertaSofia Se intensifica la búsqueda de Lian, en un trabajo coordinado con despliegue de recursos humanos y tecnológicos. Durante la noche, los equipos de búsqueda sumaron varios drones de visión nocturna con cámaras de alta definición, que permitieron… pic.twitter.com/3qIdiAV1Jx — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) February 24, 2025

Córdoba busca a Liam

"Está lejos de la zona urbanizada, no es fácil el acceso. No van a descartar ninguna hipótesis. Puse en conocimiento a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y estamos con Alerta Sofía y coordinando con las fuerzas federales. No vamos a descansar hasta encontrarlo", recalcó Quinteros a la prensa.