El precio que Yanina Latorre podría pagar por hablar de más

La China Suárez se hartó y llevó a Yanina Latorre a tribunales

Las razones de la acción legal no son menores. En el expediente se mencionan varios episodios que, según Suárez, cruzaron límites inaceptables. Entre ellos, la supuesta noticia falsa sobre un embarazo de la actriz y la difusión de mensajes privados filtrados por Wanda Nara, material que en su momento causó revuelo en todo el país. Pero la cosa no quedó ahí: también se menciona que Arruza aseguró en su Instagram personal, que Magnolia, la hija de Eugenia, "se la pasa llorando", y que Amancio, su otro hijo, duerme con la niñera en el cuarto de servicio. Sin contar que "la famosa casa de los sueños tiene seis habitaciones", no menos como la periodista habría mencionado en su momento.