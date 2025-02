No fue la CIA ni el FMI: 2 colombianas y 1 español traficaban 1.000 venezolanas en España

Embed Liberadas 48 mujeres víctimas de #trata que eran explotadas sexualmente en clubs de alterne



48 detenidos en #Alicante y #Murcia de una organización criminal que habría explotado a más de 1.000 mujeres



Ocho registros realizados y tres clubs de alterne clausurados pic.twitter.com/GKbJFfN3ph — Policía Nacional (@policia) February 23, 2025

A su llegada, las víctimas eran trasladadas a locales para ser explotadas sexualmente.

Una denuncia anónima recibida en el teléfono de la Policía española 900105090, que junto al correo electrónico [email protected] facilitan la colaboración ciudadana y confidencial de estos delitos, fue el origen de la investigación, que llevó a los agentes a descubrir la existencia de una red criminal transnacional dirigida por 2 mujeres colombianas y 1 ciudadano español.

Además de los 3 líderes, la estructura de la organización contaba con otros 2 niveles, los encargados de los locales y los denominados 'taxistas', que se encargaban de trasladar a las mujeres en sus salidas para realizar los servicios a domicilio.

La organización criminal contaba con 3 locales, disfrazados de pensiones u hostales, donde residían las víctimas, que eran obligadas a prostituirse a cualquier hora del día, siendo controladas en todo momento por complejos sistemas de video-vigilancia y teniendo limitada su libertad de movimientos, ya que únicamente podían salir 2 horas al día.

Las investigaciones realizadas permitieron averiguar que la mafia se quedaba con al menos 40% de dinero que recibían las mujeres, cantidades que eran abonadas directamente a los responsables de la organización.

Las víctimas eran trasladadas entre los diferentes locales para atraer a más clientes, evitar el arraigo y simular una actividad legal de negocio de hostelería. Asimismo, se pudo detectar la venta de sustancias estupefacientes a los clientes.

madurooo.jpg Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro

Horas antes, Nicolás Maduro había responsabilizado por el Tren de Aragua -originaria del estado Aragua, en particular en el presidio de Tocorón, donde estaba cumpliendo condena su fundador, Héctor Guerrero, 'Niño', con la complicidad de autoridades carcelarias- a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

“Lo dije muy claro ayer: al Tren de Aragua quien lo promovió, quien lo organizó, quien lo articuló para cometer actividades terroristas en Venezuela fue el FBI y la DEA desde Colombia; bastante información debe haber en Estados Unidos sobre eso y en Colombia también debe haberlo en los organismos policiales”, dijo Maduro durante un acto político en el municipio Sucre del Distrito Capital.

“Todavía los protegen a buena parte de los principales nombres del Tren de Aragua. Están protegidos por la DEA y el FBI, hoy por hoy están protegidos, a esta hora que estoy hablando”, expresó durante su participación en la jornada para la activación de los llamados Cuadrantes de Paz en Comunas y Circuitos Comunales del país.

La declaración la realizó al explicar que este jueves 20/02 arribaron al país 176 personas que estaban detenidos en la base de USA en Guantánamo, Cuba.

“Se quedó 1, no sabemos la razón, eran 177 y llegaron 176 muchachos”, explicó, e informó que los connacionales fueron "ilegalmente" tratados por USA, tal como relataron a las autoridades venezolanas.

“Los salvamos del infierno de esa base naval colonial de Guantánamo que tiene USA de manera ilegal en territorio cubano, los salvamos del infierno y ahí están los muchachos, pues, atendidos integralmente. Los que tengan alguna cuenta con la justicia, la justicia la atenderá de acuerdo al derecho venezolano, de acuerdo a la Constitución”, afirmó, desde La Urbina, en Petare, donde reconoció el trabajo de efectivos policiales y de seguridad presentes en la actividad presidencial.

“Ellos cuentan que los tenían en una mazmorra, no podían ver ni el sol, bajo maltrato permanente, acusándolos de manera vergonzosa de ser miembros del Tren del Aragua, cuando el Tren del Aragua los derrotamos aquí, en Venezuela”, refirió.

Maduro manifestó que los cuerpos de seguridad de Venezuela acabaron con esa banda criminal, y algunos de sus líderes fueron a parar a USA.

Denunció que ahora se pretende construir una “campañita” para hacer ver que el Tren del Aragua sigue campante, “inventar una excusa para una andanada de agresiones a Venezuela, como está pidiendo la Sayona, nuevas sanciones contra Venezuela”.

tocoron3.jpg Pileta de natación que tenian los jefes del Tren de Aragua dentro del penal de Tocorón: ¿cómo lo explica Nicolás Maduro?

La otra versión

El relato de Maduro confronta con el contenido difundido por la web The Hill, con la firma de Arturo McFields, -ex embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega-, excesivamente voluntarista pero no deja de aportar información:

Nicolás Maduro, el tirano socialista de Venezuela, se ha rendido ante la nueva administración de Trump. Él está ofreciendo a los inmigrantes vuelos de regreso totalmente pagados ; recibiendo a los criminales deportados del Tren de Aragua; aumentando la producción de petróleo y liberando a prisioneros estadounidenses. Lo único a lo que el autócrata no está dispuesto a renunciar es al poder, y la nueva administración parece no estar dispuesta a utilizar el dinero de los contribuyentes para derrocar a su régimen.

La industria petrolera venezolana está alcanzando el millón de barriles diarios, su mayor producción en 5 años. El 01/02, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de USA renovó la Licencia General 41 que permite a Chevron operar en Venezuela, y la administración Trump la dejó pasar.

A pesar de esta nueva recuperación petrolera, Maduro es un huérfano político en su país. No goza del apoyo popular de su pueblo. La oposición sigue siendo fuerte y la mayor parte del mundo lo percibe como un líder ilegítimo con las manos manchadas de sangre y sin respeto por los derechos humanos.

Trump no ha tomado una decisión final sobre el petróleo venezolano. El asunto aún está bajo estudio . Mientras tanto, sin embargo, los inversionistas e incluso algunos intelectuales consideran que la presencia estadounidense en Venezuela no sólo es necesaria sino estratégica. Según esta nueva narrativa , aunque parece normalizar la dictadura, la producción petrolera a cargo de empresas estadounidenses y europeas crea empleos, reduce la migración y cierra la puerta a China, Rusia e Irán.

La división y la dificultad en torno a la situación venezolana son morales, económicas y políticas. Algunos partidarios de Trump apuestan por deportar a todos los migrantes. Otros piden mantener el Estatus de Protección Temporal para 350.000 venezolanos. Mientras algunos inversores piden asegurar la presencia estadounidense en la industria petrolera, otros insisten en que no es un buen momento para sacrificar la democracia en el altar del rédito político.

(...) Aunque voces “pragmáticas” instan a Trump a levantar las sanciones, llegar a un acuerdo y coexistir con el tirano, lo cierto es que las dictaduras sólo entienden de presiones y castigos. Un mal acuerdo ahora no elimina la crisis, sólo la pospone y la agrava. (...)".

-----------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Cómo tramitar el boleto estudiantil en febrero 2025

No arrancan las clases: Sindicatos de la CGT anuncian 2 paros

ARCA confirmó una noticia clave para los monotributistas

La nueva función de las billeteras virtuales que no podés dejar de usar