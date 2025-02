Israel desplaza a 40.000 personas en el norte de Cisjordania: "No volverán"

En Israel

Esto sucede mientras que en lo doméstico, el Tribunal Superior de Justicia de Israel acordó darle al gobierno 90 días más de tregua antes de iniciar una investigación estatal sobre los ataques liderados por Hamás el 07/10/2023.

El gobierno de Benjamin Netanyahu creó revuelo este mes cuando presionó para otro aplazamiento de la investigación, basándose en argumentos de que Israel no puede involucrarse en tal investigación durante los conflictos en curso y que podría haber prejuicios contra el gobierno.

Desde entonces se habla de la preferencia de Netanyahu y sus aliados por "el conflicto eterno": no tener que dar cuentas ante la Justicia israelí.

Las facciones de oposición han criticado duramente al gobierno de extrema derecha, acusándolo de eludir su responsabilidad y dañar al Estado.

palestinos.webp Palestinos listos para un canje.

Rehenes

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la liberación de prisioneros palestinos prevista ha sido suspendida "hasta que se garantice la liberación de los próximos rehenes, y sin los rituales de humillación".

La Oficina del Primer Ministro anunció:

"A la luz de las reiteradas violaciones de Hamás -incluidas las ceremonias humillantes que deshonran a nuestros rehenes y el uso cínico de rehenes con fines propagandísticos- se decidió retrasar la liberación de los terroristas prevista para [el sábado] hasta que se garantice la liberación de los próximos rehenes, y sin ceremonias humillantes".

Hamás respondió en un comunicado el domingo 23/02 por la mañana que el hecho de no liberar a los prisioneros palestinos constituye "una flagrante violación" del acuerdo y pidió a los mediadores que actúen inmediatamente.

La liberación de los 6 rehenes israelíes el sábado 22/02 arca deja en suspenso ahora la devolución de 4 cadáveres, un proceso que podría resultar más complicado, tal como se vio en el caso de Shiri Bibas, con los llamados de Netanyahu y del ministro Katz, para vengar el asesinato de la madre y sus 2 hijos pequeños.

Los dirigentes israelíes están sopesando ahora varias opciones:

prolongar la 1ra. fase del acuerdo para conseguir la liberación de más rehenes a cambio de prolongar la tregua;

avanzar en la 2da. fase bajo presión estadounidense pese a la oposición de Netanyahu y otros ministros de la coalición; o

reanudar las operaciones militares de alguna forma.

En los últimos días, el estamento de defensa ha subrayado su disposición a reanudar la guerra como parte de las conversaciones sobre los próximos pasos.

Además, el sábado 01/03 –final oficial de la p1ra. fase– Israel y Hamás se enfrentarán a otro obstáculo: el acuerdo establece explícitamente que Israel debe retirarse del Corredor Filadelfia, contradiciendo declaraciones anteriores de Netanyahu.

reuters.jpg Reuters / Ipsos: Sólo el 25% de los encuestados -y sólo la mitad de los republicanos- dijeron que apoyaban la idea de Donald Trump de que USA controle Gaza y reubique a los palestinos en otros lugares.

Lo que viene

Ravit Hecht en Haaretz acerca de lo que podrìa ocurrir en el futuro inmediato:

"Con la conclusión acelerada de la primera etapa del acuerdo de liberación de los rehenes –una etapa que, de no haber sido por la oposición del partido Sionismo Religioso, que se opuso a ella, nunca habría estado realmente en peligro– viene ahora el plato principal, junto con los huesos que serán difíciles de manejar. Se trata de la segunda etapa, que incluye el rescate de los rehenes restantes, incluidos, lo más importante, 24 rehenes vivos, algunos en estado de salud grave, como han informado los rehenes que regresaron recientemente.

Frente a la presión norteamericana concentrada y decidida para continuar a la segunda etapa y concluir la saga de los rehenes lo más rápidamente posible, en este momento Israel está haciendo una demanda que condiciona el fin de la guerra y la retirada del ejército israelí de Gaza al exilio de aquellos entre los altos dirigentes de Hamás que permanecen en la Franja.

Por lo menos en esta etapa, las perspectivas de que se atienda a esa demanda no son muy altas. Es cierto que Hamás ha aceptado transferir el control civil de la Franja a otras entidades, como la Autoridad Palestina, pero se niega a renunciar a su control militar o a reducirlo. Se trata de una demanda que a Netanyahu le resultaría muy difícil aceptar y conseguir que se aprobara, y no sólo por razones políticas. (Otra exigencia, que es una especie de factor decisivo para Israel, es la liberación de los terroristas de Nukhba de Hamás que cometieron los crímenes del 7 de octubre).

El reto para Netanyahu, que al igual que el presidente Trump no está interesado en renovar la guerra en Gaza, es maniobrar a través de estas restricciones binarias, que no permiten conciliar las demandas o condiciones de las dos partes. Netanyahu está tratando de extender lo mejor que puede la zona de penumbra entre la primera y la segunda etapa y, de paso, intentar liberar a varios rehenes más vivos, posiblemente a cambio de diversos beneficios humanitarios, como el suministro de herramientas de trabajo y equipos mecánicos, gracias a lo cual se aceleró la liberación de los rehenes en los próximos días.

israel-rehenes-muerte-gaza-2.webp Algunos israelíes insisten en que la prioridad de Benjamin Netanyahu nunca fueron ni son ni serán los rehenes en manos de Hamás.

"El esfuerzo actual será encontrar una fórmula vaga con la que Hamás pueda vivir y que permita un alto el fuego que no tenga una duración determinada sin declarar el fin de la guerra", dijo una fuente del gabinete. "Esto, mientras se promete a [el Ministro de Finanzas Bezalel] Smotrich que volverá a la lucha en algún momento, hasta que se encuentre una solución para sacar a Hamás del poder".

Es difícil ver cómo se puede cuadrar este círculo, pero los esfuerzos no cesan. Según la fuente, a la luz de esto, la exigencia de peso de Trump de trasladar la población de Gaza también debería verse como una táctica de presión sobre Egipto y Jordania en relación con la cuestión de Gaza, para luego ser abandonada en beneficio de ellos o de los saudíes.

Una formulación tan vaga parece una idea sin sentido, pero en la práctica podría ser beneficiosa para ambas partes. Netanyahu no pagaría con su gobierno un alto el fuego temporal y hasta podría lograr la liberación de más rehenes. Hamás seguiría en la mesa como parte relevante. No se trata, desde luego, de una solución fundamental y a largo plazo, pero permite ganar tiempo a ambas partes y, al parecer, ese es el ingrediente más necesario en la región. Los únicos que no tienen tiempo son los rehenes y sus familias, que en las próximas semanas se verán relegados a la incertidumbre y a una gran angustia.

Y cuando llega el "día después" sobre el que todo el mundo se ha estado devanando los sesos, una posibilidad mucho más realista que una ocupación estadounidense de Gaza o convertir la Franja en una joya inmobiliaria -u otras sugerencias que han circulado sin consideración en los últimos días- es una coalición árabe del tipo que se está formando en este momento destinada a supuestamente responder a la idea de transferencia de población de Trump, pero que en realidad apunta a una propuesta pro árabe y pro palestina como solución a la angustia en Gaza.

Sería razonable que la Autoridad Palestina desempeñara un papel de alto nivel en esa coalición, y Hamás también participaría en ella por la puerta trasera (ocultar la identidad de los miembros problemáticos permitiría a ambas partes hacer que la coalición se apodere de ellos). Esa es la única vía de escape posible que evitaría una reanudación de la guerra, una medida que no interesa a ninguno de los principales actores.

