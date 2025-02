Malo: Israel demora liberación de 620 palestinos cuando Hamas cumplió su parte

Hamás ha dicho que liberará 4 cuerpos la semana próxima, completando la 1ra. fase de la tregua. Después de eso, Hamás mantendrá a más de 60 rehenes, de los cuales se cree que aproximadamente la mitad están vivos.

Las conversaciones sobre la 2da. fase del alto el fuego aún no han comenzado, pero es probable que las negociaciones sean más difíciles.

Hamas ha dicho que no liberará a los cautivos restantes sin un alto el fuego duradero y la retirada total de Israel de Gaza.

Netanyahu, con el respaldo de la Administración Donald Trump, dice que está comprometido a destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas y devolver a todos los rehenes, objetivos que se consideran mutuamente excluyentes.

Un funcionario israelí dijo que Netanyahu se reuniría con asesores de seguridad el sábado por la noche para hablar sobre el futuro del alto el fuego, centrándose "en el objetivo de devolver a todos nuestros rehenes, vivos y muertos". El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la reunión no había sido anunciada formalmente.

palestino liberado.webp Familiar del palestino que más tiempo lleva en una cárcel israelí (4 décadas), esperando....

Trump debería escuchar a la familia Bibas, no a Bibi Netanyahu

Muy recomendable la lectura del texto de Amir Tibón en el diario Haaretz, de Tel Aviv:

Si quiere entender por qué las familias de los rehenes israelíes retenidos en Gaza ven al gobierno del Primer Ministro Benjamin Netanyahu con sospecha y desprecio, basta con mirar dos declaraciones hechas durante el fin de semana.

La primera fue de la familia Bibas, un día después de que los cuerpos de Ariel y Kfir, los dos niños pelirrojos secuestrados por terroristas palestinos el 7 de octubre, fueran devueltos a Israel. La segunda fue del presidente estadounidense Donald Trump, quien repitió lo que había escuchado del primer ministro Netanyahu.

La familia Bibas ha sufrido una tragedia tan inmensa que no hay palabras que puedan describirla con precisión. Primero vino el secuestro del padre Yarden, la madre Shiri y sus dos hijos pequeños, de su casa en el kibutz Nir Oz. Luego vino la separación forzada de Yarden de su esposa e hijos, seguida de 485 días insoportables en el oscuro caos de los túneles de Gaza, donde estuvo retenido solo hasta su liberación como parte del acuerdo de alto el fuego hace tres semanas. Durante ese tiempo, Shiri y los niños fueron asesinados, y recién esta semana sus cuerpos fueron finalmente devueltos a Israel.

Yarden y los parientes sobrevivientes de la familia tienen todas las razones del mundo para buscar venganza, pero en una declaración publicada el jueves por la noche (seguida por una segunda publicada el viernes por la mañana), la familia Bibas exigió algo más: priorizar la liberación de todos los rehenes restantes, por encima de cualquier otra cosa.

No buscamos venganza ahora", dijo Ofri, hermana de Yarden y tía de Kfir y Ariel. "En este momento difícil, seguimos exigiendo el regreso inmediato de los rehenes que aún se encuentran en cautiverio. No hay misión más importante que ésta. No buscamos venganza ahora", dijo Ofri, hermana de Yarden y tía de Kfir y Ariel. "En este momento difícil, seguimos exigiendo el regreso inmediato de los rehenes que aún se encuentran en cautiverio. No hay misión más importante que ésta.

gaza hamas.webp Momentos previsos a la liberación de rehenes israelíes en Gaza.

No es casualidad que esta fuera la reacción inmediata de la familia. Más de una docena de vecinos de Yarden de Nir Oz siguen detenidos por terroristas en Gaza. Al publicar esta declaración y reiterarla al día siguiente, la familia dejó claro que salvar a sus vecinos de la tortura, el hambre y la muerte potencial es más urgente e importante que ajustar cuentas con los asesinos. Ese momento llegará, pero sólo después de que todos los rehenes regresen a casa.

Ahora bien, comparemos esta declaración con lo que Netanyahu habría dicho al presidente Trump, según una entrevista que el presidente estadounidense concedió el viernes a Fox News. Trump afirmó que Netanyahu había decidido renovar la guerra en Gaza sin ninguna deliberación y citó el espantoso asesinato de los chicos de Bibas como una de las razones de esta decisión.

Trump añadió que apoyaría cualquier decisión de Israel, palabras que hicieron entrar en pánico a las familias de los rehenes restantes. Para ellos, reanudar la guerra es como una sentencia de muerte para sus seres queridos.

Netanyahu sabe perfectamente que si la guerra se reanuda en los próximos días, los rehenes que están vivos serán asesinados y los cadáveres de otros rehenes, que por ahora pueden ser localizados y devueltos, pueden perderse para siempre. Pero a él simplemente no le importan esos rehenes ni sus familias. Su única preocupación es su propia supervivencia política y sabe que si no se reanuda la guerra, los fanáticos y extremistas de su coalición gobernante se marcharán. Para impedir que sus socios de coalición lo abandonen, ha decidido abandonar a los rehenes restantes. Netanyahu sabe perfectamente que si la guerra se reanuda en los próximos días, los rehenes que están vivos serán asesinados y los cadáveres de otros rehenes, que por ahora pueden ser localizados y devueltos, pueden perderse para siempre. Pero a él simplemente no le importan esos rehenes ni sus familias. Su única preocupación es su propia supervivencia política y sabe que si no se reanuda la guerra, los fanáticos y extremistas de su coalición gobernante se marcharán. Para impedir que sus socios de coalición lo abandonen, ha decidido abandonar a los rehenes restantes.

El hecho de que esté utilizando el asesinato de los niños Bibas para justificar la reanudación de la guerra es un testimonio de su cinismo desvergonzado. En lugar de escuchar a su familia y oír su súplica en favor de los otros rehenes, está haciendo exactamente lo contrario: reclutando a esta familia, que ya ha sufrido tanto, para promover una causa a la que se oponen vehementemente. Los motivos de Netanyahu son puramente políticos, impulsados por la autopreservación. La pregunta más importante es por qué Trump optaría por seguir adelante con eso.

