FMI y flotación cambiaria: Una bomba de tiempo para Milei

Reservas: Compras sin acumulación neta

A pesar de que el BCRA ha comprado US$ 2.600 millones en 2025, las reservas netas cayeron US$ 1.700 millones, debido a pagos de deuda y operaciones en el mercado paralelo. Desde diciembre, las compras sumaron US$ 3.300 millones, pero las reservas brutas descendieron en US$ 1.400 millones. Los principales factores detrás de esta situación son:

Pagos de deuda soberana en US$ en enero.

en en enero. Retiros de depósitos , con una salida de US$ 4.000 millones desde noviembre.

, con una salida de desde noviembre. Intervenciones cambiarias, con ventas en el mercado paralelo que alcanzaron US$ 324 millones en diciembre y US$ 620 millones en enero.

El mercado cambiario sigue segmentado, con un dólar oficial que no refleja el total de las transacciones. El BCRA sostiene que la moneda es consistente en la banda de 1060-1220, pero al incluir pagos de deuda, las reservas se mantienen estables sin una acumulación real.

La pérdida de reservas netas fue informado por Urgente 24 en: BCRA: Racha de compras (y de pérdida de reservas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró su ritmo de compras de dólares en los últimos días, aunque las reservas netas continúan deteriorándose. Luego de una leve venta de US$ 15 millones el lunes—en una rueda afectada por el feriado en Estados Unidos—, la entidad monetaria adquirió US$ 171 millones el martes y US$ 147 millones el miércoles.

A pesar del saldo comprador del BCRA, estimaciones indican que las reservas netas cayeron US$ 1.300 millones en lo que va del año, principalmente por los pagos de deuda. En total, los pagos de cupones y amortizaciones de los bonos soberanos en hard dollar ascendieron a US$ 3.300 millones, de los cuales US$ 1.100 millones ya se habían abonado en octubre.

image.png Dependiendo de la medición, las reservas netas pueden llegar a mostrar hasta un negativo de 10.049 millones

Aparte de esto, se pagaron US$ 167 millones correspondientes al BPJ25 y US$ 648 millones al FMI, mientras que el BCRA compró bonos en dólares por US$ 619 millones en la primera quincena de enero.

En las últimas ruedas, el volumen operado en AL30 y GD30 contra MEP y CCL aumentó, lo que sugiere una intervención del BCRA sobre los dólares financieros, aunque en menor medida que en diciembre o enero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1892297828531126490?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892297828531126490%7Ctwgr%5E0f5c54f44ba8aa59ec856eef74d52292af446c8e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Fbcra-racha-compras-y-perdida-reservas-n596248&partner=&hide_thread=false Pollo o pasta, el mismo menú de siempre para controlar la brecha https://t.co/jZeCStBwJc — Christian Buteler (@cbuteler) February 19, 2025

Flotación cambiaria y presión sobre el segundo semestre

Se prevé que el gobierno mantenga el crawling peg del 1% mensual hasta que la inflación caiga al 1,5% mensual, lo que podría ocurrir cerca de junio. Posteriormente, podría avanzar hacia una flotación administrada, aunque sin eliminar del todo las restricciones. No obstante, la presión sobre la cuenta corriente aumentará en el segundo semestre debido a:

Mayor demanda de importaciones , impulsada por la reactivación económica y la eliminación del impuesto PAIS .

, impulsada por la reactivación económica y la eliminación del . Desaceleración en las exportaciones , afectadas por una cosecha inferior a lo esperado (producción de soja estimada en 47,5 Mtn y maíz en 46 Mtn ).

, afectadas por una cosecha inferior a lo esperado (producción de soja estimada en y maíz en ). Déficit creciente en la cuenta de servicios, con un turismo emisivo que sigue en aumento y afecta las reservas en divisas.

image.png

Balance comercial: Últimos datos preocupantes

El superávit comercial acumulado desde diciembre de 2023 se está reduciendo rápidamente. En enero, apenas alcanzó US$ 124 millones, mientras que las importaciones crecieron 9% mensual y las exportaciones cayeron 1,5%.

Si bien el sector energético sigue en expansión con inversiones en Vaca Muerta y el RIGI, no se espera que pueda compensar el deterioro de la balanza comercial en su totalidad. Si bien el sector energético sigue en expansión con inversiones en Vaca Muerta y el RIGI, no se espera que pueda compensar el deterioro de la balanza comercial en su totalidad.

Más contenido en Urgente24

La miniserie de apenas 7 capítulos que te va a atrapar desde el comienzo

Tiempo récord: Demolición aprobada, fue el Luna Park

Tarjeta roja para Uber: La multa que deberán pagar los conductores en esta provincia

Boca: Diego Monroig aprovechó que no estaba Tato Aguilera y filtró una primicia