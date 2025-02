Pánico en China: Nuevo virus similar al COVID-19 emerge desde laboratorio de Wuham

Mercados en alerta por el aparente regreso del Covid en China

Según informó Bloomberg, el anuncio sacudió los mercados financieros globales. Las acciones de Moderna Inc. registraron un aumento del 6,6%, mientras que Novavax Inc. experimentó un repunte del 7,8%. Por su parte, BioNTech SE, socio de Pfizer Inc., vio crecer sus acciones un 5,1%.