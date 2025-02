Alimentos: ¿Qué es el colorante rojo 3 y por qué lo prohibieron en Estados Unidos?

¿Por qué prohibieron el colorante artificial rojo nº 3 en alimentos?

La FDA informó el 15 de enero de 2025 que está "modificando sus regulaciones de aditivos colorantes para ya no permitir el uso de FD&C Red No. 3 en alimentos y medicamentos ingeridos en respuesta a una petición de aditivos colorantes de 2022".

En la petición se solicitaba a la FDA que revisara si se aplicaba la Cláusula Delaney debido a la relación del colorante rojo 3 con mayor riesgo de cáncer, según estudios en animales.

Los solicitantes aportaron "dos estudios que mostraron cáncer en ratas macho de laboratorio expuestas a altos niveles de FD&C Red No. 3 debido a un mecanismo hormonal específico de la rata", indica la FDA.

"La forma en que FD&C Red No. 3 causa cáncer en ratas macho no ocurre en humanos. Los niveles de exposición relevantes a FD&C Red No. 3 para humanos son típicamente mucho más bajos que los que causan los efectos mostrados en ratas macho", explica.

Sin embargo, "la Cláusula Delaney, promulgada en 1960 como parte de la Enmienda de Aditivos Colorantes a la Ley FD&C, prohíbe a la FDA autorizar un aditivo alimentario o un colorante si se ha descubierto que induce cáncer en humanos o animales".

Los fabricantes que utilicen el colorante rojo 3 en alimentos tendrán hasta el 15 de enero de 2027 para reformular sus productos. En el caso de los medicamentos ingeridos tienen hasta el 18 de enero de 2028.

Pero, el uso de colorantes artificiales en alimentos podría tener otros posibles riesgos.

La Associated Press (AP) indicó que otras investigaciones han vinculado los colorantes artificiales con problemas de conducta en algunos niños, entre ellos hiperactividad e impulsividad, sobre todo en aquellos con riesgo de autismo.

“Los colores artificiales no son la causa principal del TDAH, pero pueden contribuir significativamente en algunos casos”, dijo el Dr. L. Eugene Arnold, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad Estatal de Ohio, que estudió los tintes y su efecto en el comportamiento y ahora asesora a CHADD, un grupo de apoyo para personas con TDAH.

¿Qué pasará con los otros colorantes alimentarios artificiales?

En los alimentos estadounidenses se ha permitido el uso de nueve colorantes, dice la AP.

Además del rojo 3, los otros colorantes alimentarios artificiales de uso habitual son el azul 1, el azul 2, el verde 3, el rojo 40, el amarillo 5 y el amarillo 6. Con menos frecuencia se usan el rojo cítrico 2 y el naranja B.

"Se está ganando impulso para eliminar los colorantes sintéticos de los alimentos", reseña la AP.

Por ejemplo, el año pasado, California fue el primer estado en prohibir seis colorantes artificiales en los alimentos que se sirven en las escuelas públicas; y en octubre, manifestantes exigieron que WK Kellogg Co. eliminara los colorantes artificiales de cereales como Apple Jacks y Froot Loops.

