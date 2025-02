Se pudrió entre Mariano Closs y Leo Gabes por Deportivo Riestra

Más adelante en el programa, se pusieron las polémicas de la fecha y una fue la de Deportivo Riestra. "Los quiero escuchar a ustedes.", dijo Closs y Gabes contestó "yo no lo cobro", refiriéndose a un penal que no le dieron al Malevo.

Luego, el conductor se pronunció y fue tajante con Gabes y para con el resto de la mesa. " no le estés diciendo a la gente que no fue foul... ¿vos me estás cargando?... después perdés crédito" le dijo a Gabes y cerró con: "ustedes dicen que está acomodado"

Deportivo Riestra: ¿perjudicado?

Poca difusión para el penal no cobrado a Deportivo Riestra. Si hubiese sido al revés, probablemente hubiesen habido más pronunciamientos al respecto.

Con Deportivo Riestra vs Talleres comenzó la fecha 7 y finalizó 0 a 0. A los 28 del segundo tiempo, Gonzalo Bravo se escapaba para convertir el 1 a 0 y el defensor de la T, Juan Rodríguez, lo enganchó.

Fernando Echenique, juez principal no vio falta y Héctor Paletta, del VAR, hizo caso omiso a lo que podría haber sido un tiro desde los doce pasos.

Según Closs y el locutor del programa, es el "segundo partido que perjudican a Riestra" ya que el anterior, según ellos, fue ante Rosario Central hace apenas diez días.

En dicho partido, Ogro Fabbiani, todavía entrenador del Malevo, se expresó contra el juez Juan Pafundi en pleno partido y con el cuarto árbitro: "que malo que es Pafundi. Es malo de verdad, no sé si lo hace a propósito o es malo de verdad. Todo el partido todas las divididas para ellos cobró", dijo al ahora entrenador de Newell´s.

