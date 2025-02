Leo Gabes sorprende con su salida de Radio Continental tras casi 10 años

Es domingo y por primera vez en 9 años no voy a estar haciendo lo que más amo, que es relatar y por radio. Se terminó una etapa hermosa, donde tuve el enorme orgullo de comandar las transmisiones de cada fin de semana en Radio Continental, viviendo momentos inolvidables Es domingo y por primera vez en 9 años no voy a estar haciendo lo que más amo, que es relatar y por radio. Se terminó una etapa hermosa, donde tuve el enorme orgullo de comandar las transmisiones de cada fin de semana en Radio Continental, viviendo momentos inolvidables

También señaló: "Para mí fue un sueño, el poder llevar mi voz a los lugares más recónditos en una AM que tiene un alcance increíble. La misma que escuchaba yo, en el humilde barrio Kupervaser (Corrientes) donde nací. Lo imaginé y lo cumplí, relatar en el mismo dial que escuchaba de pibe a 1000 km. de distancia, donde era fanático de las transmisiones".

Luego, Leo Gabes añadió: "Me permitió cumplir sueños: relatar un mundial, copas américas, campeonatos, clásicos, finales de libertadores, sudamericana y eliminatorias. Hasta pude ganar un Martín Fierro a mejor relator, pero lo más importante es que siempre lo hice con pasión y sacrificio, jamás pisándole la cabeza a nadie, porque ante todo están las personas. Hoy me voy, pero nunca se sabe esta rueda donde termina. Gracias a los que me acompañaron durante estos 9 años de amor en Radio Continental AM 590".

image.png

Tras la salida de la emisora, Leo Gabes continuará, por ahora, con los otros dos sitios donde se desempeña como periodista deportivo. Uno es ESPN F12, donde comparte la mesa de Mariano Closs y compañía. El otro, Todo Pasa, el ciclo de Matías Martin en Urbana Play.

