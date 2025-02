En redes algunos castigan a Pablo Giralt y enaltecen a Mariano Closs

El de Telefé optó por no gritar el tanto mientras que el de ESPN, si lo hizo (de forma medida pero lo hizo al fín). Algunos castigaron a Giralt y enaltecieron a Closs por las distintas maneras de llevar a cabo el relato.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SpiderCarp23/status/1892013811697127626&partner=&hide_thread=false Mirá como relató Closs con todo y está perfecto, porque relatan a Boca y no a la selección Argentina.



Distinto a Giralt y Varsky, que ni siquiera hicieron el amague por relatar el gol. La diferencia entre un relator de verdad y estos dospic.twitter.com/SECTdinthb https://t.co/bIXVUV3eCw — SpiderCARP (@SpiderCarp23) February 19, 2025

Si bien Telefé es un canal argentino, el equipo de Argentina no es necesariamente la Selección que interpela a todos. Por dicho motivo, se levantó una polémica que está siempre presente en este tipo de encuentros y más aún si los equipos son River y Boca.

Closs se la había agarrado con Giralt y Varsky en mayo de 2024 cuando estos relataron Atlético Tucumán vs Boca: "yo les pido, bajense... no sé si del periodismo o que. Pero explíquenle a la gente. Ayer expliquen por qué Nicolás Figal no es expulsado. Últimamente yo prefiero ver los partidos en volumen bajo". Esto había dicho acerca del encuentro transmitido por TNT Sports, relatado y comentado por los mencionados.

Boca vs Alianza Lima: la vuelta

Ayer 18 de febrero fue una noche fatídica para todo Boca. El Xeneize apunta a dar vuelta la serie ante los peruanos y el partido en la Bombonera será el próximo martes 25 de febrero desde las 21:30 horas.

Cabe recordar que si el Xeneize queda fuera en fase 2 de Copa Libertadores, no jugará ninguna competencia internacional a lo largo del 2025, por lo que necesita si o si, no solo mejorar la pálida imagen de Perú sino ganar el encuentro.

image.png

Telefé, ESPN (Disney+) y Fox Sports volverán a ser los medios que transmitan el partido de vuelta que será sin dudas el más trascendental del ciclo de Fernando Gago.

+ EN GOLAZO 24