Banderazo de hinchas de Boca y el plantel sufrió los fuegos artificiales

Otro que se sumó a la reunión fue Carlos Zambrano, actual defensor de Alianza Lima y con pasado reciente en el “Xeneize”. El zaguero, quien jugó en Boca entre 2020 y 2023, se tomó una foto con Riquelme y compartió un momento con sus excompañeros antes de ser rival en el duelo copero.

El banderazo y las visitas le dieron color a la previa de un partido clave para Boca. A la espera del encuentro, el plantel recibió el calor de su gente y el reconocimiento de viejas glorias, en un ambiente que reforzó la expectativa para el debut en la Copa Libertadores.

BANDERAZODEHINCHASDEBOCAYELPLANTELSUFRIOLOSFUEGOSARTIFICIALESFOTO3.jpg Los hinchas de Boca realizaron un banderazo en la previa del partido ante Alianza Lima por la Copa Libertadores y el plantel sufrió los fuegos artificiales. (Foto: Captura de TV)

El plantel de Boca sufrió una madrugada complicada con fuegos artificiales

En horas de la madrugada de este martes (18/02), los alrededores del hotel se llenaron de estruendos y explosiones de pirotecnia, una estrategia que suele usarse en torneos continentales para interrumpir el descanso de los equipos rivales. Esta práctica, muy común en Brasil y otros países sudamericanos, fue utilizada por los seguidores del equipo peruano para generar incomodidad en la previa del partido.

A pesar de la molestia, la interrupción no se prolongó demasiado. Luego de algunos minutos de fuegos artificiales, la situación se calmó y el plantel pudo retomar su descanso. No obstante, la situación no pasó desapercibida y generó comentarios entre los hinchas boquenses, quienes recordaron episodios similares vividos en otros países de Sudamérica.

Hasta el momento no hubo repercusiones puertas adentro -y seguramente tampoco las habrá-, teniendo en cuenta que el foco está puesto en estar a la altura del cruce de ida ante el elenco dirigido técnicamente por Néstor Gorosito.

¿Cuándo jugarán Boca y Alianza Lima el repechaje para ingresar a la Copa Libertadores?

Boca debutará en la noche de este martes (18/02) en la Copa Libertadores de América 2025 visitando a Alianza Lima de Perú en el partido de ida de la segunda etapa del repechaje. El encuentro está programado a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Alejandro Villanueva y se transmitirá en vivo por Telefé y Fox Sports, canales que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, Disney+ y Mi Telefé.

La revancha de la serie entre el “Xeneize” y “Los Blanquiazules” se jugará el próximo martes (25/02) en La Bombonera. El ganador avanzará a la tercera fase y se medirá contra el vencedor de la serie entre Deportes Iquique de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia.

Más notas de Golazo24

Bomba para Lionel Scaloni: Un jugador clave lesionado y se perdería las Eliminatorias

Lo adelantó Golazo24: Fabbiani a Newell's (Bragarnik, sos un crack!!!)

"Negro de m...": Escándalo en Italia con el argentino Franco Vázquez

Tremendo: Miguel Ángel Russo hizo que Marcelo Moretti tenga un acierto

A Gustavo Costas no le gustó nada que le inventen la chicana a Boca: "Da bronca"

Efecto Mbappé: Otro jugador del Real Madrid compró un club