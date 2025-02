Lo adelantó Golazo24: Fabbiani a Newell's (Bragarnik, sos un crack!!!)

image.png Cristian Fabbiani.

Fabbiani a Newell's: lo adelantó Golazo24

Pablo Pons y Diego Fucks abrieron la transmisión oficial del partido en ESPN dando indicios de que el 'Ogro' Fabbiani podría dejar su cargo en Villa Soldati para asumir en un necesitado Newell's Old Boys de Rosario, pero este medio lo había vaticinado la semana pasada.

No fue casualidad que el ex integrante de 'F90' haya vestido de rojo y negro en la previa al clásico rosarino entre Central y Ñuls. Como tampoco era descabellado pensar que su próximo destino estaba el Parque Independencia.

En 2008, Fabbiani jugó en Newell's tras un paso por Rumania y antes de recalar en River, club del que es hincha. Con la camiseta rojinegra disputó 15 partidos y marcó 5 goles.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/1891596890048741545&partner=&hide_thread=false [CONFIRMADO] CRISTIAN FABBIANI ES EL NUEVO ENTRENADOR DE NEWELL’S OLD BOYS.



vía @urieliugt pic.twitter.com/aywPBtjmUs — JS (@juegosimple__) February 17, 2025

Pero no habrá mucho tiempo para Cristian Fabbiani, quien tendrá que levantar futbolística y anímicamente a Newell's (ganó uno y perdió cinco partidos en el Torneo Apertura).

Embed

Better not call Mariano Soso

Better not call Mariano Soso (no llames a Mariano Soso) si tu equipo está en problemas. El entrenador de 43 años fue despedido luego de un calamitoso comienzo de año al frente de Newell's Old Boys.

Asumió en diciembre de 2024. Dirigió nueve partidos, de los que apenas ganó 2, igualó uno y cayó en los restantes seis.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1891659100406034652&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Mariano Soso ha dejado de ser el director técnico del primer equipo.



Deseamos éxitos a Mariano en sus próximos pasos. pic.twitter.com/HfcbmLFjzw — Newell’s Old Boys (@Newells) February 18, 2025

Soso es un técnico acostumbrado a durar poco tiempo en los clubes que dirige. Su representante es Christian Bragarnik, quien lo ubicó en instituciones del plano local como Gimnasia y Esgrima de La Plata, Defensa y Justicia, San Lorenzo y la 'Lepra'; en Perú le tocó dirigir a Real Garcilaso, Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima. También pasó por el Emelec ecuatoriano, O'Higgins de Chile y Sport Recife de Brasil.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/bocagallagher/status/1891240477355090386&partner=&hide_thread=false Igual si venís como el orto y tu solución es contratar a SOSO medio que estás buscando irte a la B y no ganar nunca más un clásico — Irishman (@bocagallagher) February 16, 2025

Seguí leyendo en Golazo24

Otamendi quiere eliminar a Boca del Mundial de Clubes: "Benfica y Bayern Munich"

Sebastián Domínguez dijo que Riquelme no se preparó... Quizá él tampoco

Tremendo: Miguel Ángel Russo hizo que Marcelo Moretti tenga un acierto

"Negro de m...": Escándalo en Italia con el argentino Franco Vázquez

Arde el Mundo Boca por la nueva camiseta que lanzará Adidas