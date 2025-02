"Negro de m...": Escándalo en Italia con el argentino Franco Vázquez

NEGRODEMESCANDALOENITALIACONELARGENTINOFRANCOVAZQUEZFOTO2.jpg El argentino Franco Vázquez protagonizó un escándalo en Italia durante el partido entre la Cremonese y el Bari por insultar al argelino Mehdi Dorval.

El entrenador del Bari, Moreno Longo, fue contundente en sus declaraciones a los medios al término del partido. El DT afirmó: “Estoy aquí para defender a Dorval y señalar a Franco Vázquez. Hubo una frase gravemente ofensiva, ‘negro de mierda’. En 2025 es completamente inaceptable, cosas así no se pueden decir, debemos subrayarlo”. El técnico también resaltó que “todos estamos con Dorval” y agregó: “A fuerza de callar y esconder el polvo debajo de la alfombra no estamos resolviendo nada. Lo siento enormemente por Dorval y también siento mencionar el nombre de Vázquez, porque no es bueno, pero estoy obligado a hacerlo para no seguir quedándonos callados por siempre”.