A Gustavo Costas no le gustó nada que le inventen la chicana a Boca: "Da bronca"

El entrenador de Racing fue contundente:

La verdad que me dan bronca esas cosas, porque son boludeces que después te desvían

Luego agregó: "Lo dije como se lo digo a cualquiera, de verdad. Es decir, Boca tiene un plantel de la puta madre, tiene unos jugadores de la puta madre. Y a veces vos decís: ´La puta madre, hoy vamos a sufrir muchísimo. No pensamos que Argentinos Juniors iba a ser un rival tan duro y nos dio un baile bárbaro. Y contra Boca me pareció esto pero normal", dijo Gustavo Costas.

GUSTAVO-AD0LF0-COSTAS.jpeg

"Yo ni en pedo voy a cargar a otro equipo, a otro jugador, un técnico. Lo dije porque me sale a mí. Yo digo... no me sentaría a dar una nota ni iría a dar las conferencias si no hablo como soy", explicó el DT.

