Boca vs. Alianza Lima: Carlos Zambrano avisa que "en la cancha no hay amigos"

BOCAVSALIANZALIMACARLOSZAMBRANOAVISAQUEENLACANCHANOHAYAMIGOSFOTO1.jpg Boca debutará este martes (18/02) ante Alianza Lima de Perú por la Copa Libertadores 2025 y Carlos Zambrano advirtió: “En la cancha no hay amigos”.

Boca Vs Alianza Lima: Carlos Zambrano: “Esto es fútbol”

Al rato, Zambrano expresó: “Esto es fútbol, hay que aprovechar las oportunidades. Hoy día se logró un buen resultado. Para todo jugador enfrentarse a su ex equipo es lindo, me tomo una mini revancha, pero es más lindo porque voy a volver a ver a algún que otro compañero. Estamos felices por cumplir el primer objetivo. El grupo se siente mejor y confiamos en nosotros. A mí me tienen sin cuidado las rachas pasadas”.