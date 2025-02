En Boca ya se cansaron de no contar con su capitán y subcapitán

Embed

El encuentro ante el Taladro será este viernes 14 de febrero y comenzará a las 20 horas. El probable equipo que dio Diego Monroig es el siguiente:

Agustín Marchesin; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Lautaro Di Lollo; Luis Advíncula, Ignacio Miramón, Camilo Rey Domenech, Lautaro Blanco; Carlos Palacios; Milton Giménez, Exequiel Zeballos.

Edinson Cavani y Marcos Rojo

Ni el capitán ni el subcapitán están presentes en la convocatoria de Fernando Gago, ambos por lesión. Edinson Cavani (que hoy cumple 38 años), tiene "edema óseo postraumático asociado a trazo de fractura en apofisis transversa izquierda de L3 SIN desplazamiento" y según afirmaron varios medios, su recuperación o mejor dicho su presencia, se dará partido a partido, aunque no estará en la ida en Perú ante Alianza Lima.

El detalle de lo que jugó hasta el momento en lo que va del año:

No jugó vs. Argentino de Monte Maíz

No jugó vs. Argentinos Juniors (90')

No jugó vs. Unión

Jugó vs. Huracán (90')

Jugó vs. Racing (64')

No jugó vs. Independiente Rivadavia

No jugará vs. Banfield

No jugará vs. Alianza Lima (ambos partidos)

Marcos Rojo por su parte, viene con un historial algo peor que el uruguayo y no solo eso, sus ausencias en lo que va del 2025 fueron muchas más que las presencias. A continuación un detalle:

No jugó vs. Juventude.

No jugó vs. Argentino de Monte Maíz.

Jugó 45’ vs. Argentinos Juniors.

No jugó vs. Unión.

No jugó vs. Huracán.

No jugó vs. Racing.

No jugó vs. Independiente Rivadavia.

No jugó vs. Banfield.

Ambos suelen alternar presencias y ausencias pero lo del ex Selección Argentina, pareciera algo aún peor, sobre todo porque no puede jugar 3 partidos consecutivos y no juega más de lo que si lo hace.

Con respecto al duelo de ida de fase 2 ante Alianza Lima, serán varias las bajas, además de Cavani y Rojo.

Ander Herrera

Nicolás Figal

Tomás Belmonte

Luis Advíncula

