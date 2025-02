Pablo Toviggino conducción: El polémico árbitro que irá a Banfield vs Boca

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CodigoBanfield/status/1889699980283088975&partner=&hide_thread=false Pablo Dóvalo va a dirigir a #Banfield contra #Boca.



El mismo árbitro que cobró este penal contra Defensa y Justicia en la Fecha 1.



Guardia alta... otra vez. pic.twitter.com/JROhvi1ffD — Código Banfield (@CodigoBanfield) February 12, 2025

De igual manera, es llamativo que 5 fechas después, el mismo árbitro que le dio un penal extraño al Halcón de Varela vuelva a dirigir al Taladro.

Cabe aclarar que recientemente, Boca también se le plantó al arbitraje. Más precisamente Raúl Cascini (del Consejo) habló de "robo" en el encuentro ante Racing y Pablo Toviggino no se quedó callado.

El tesorero de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia es mirado de reojo por sus actitudes.

Pablo Toviggino y la "promesa" a Banfield

Luego del polémico arbitraje en Barracas Central vs Banfield el 1/2, el vice 1° de Banfield posteó en su X: "aunque las cosas no salgan, aunque el de negro no quiera o el de ezeiza no vea, nunca hay que dejar de ser. Este equipo demostró tener sacrificio y huevos. Nunca dejo de ser Vamos banda!! Esto recién comienza. Vamos x más!"

A esto, Pablo Toviggino le contestó por la misma plataforma: "Ahí lo tenes al Pelo…. !! Sábado - Domingo !! Ladies and gentlemen bon soire sean bienvenidos a la Octava función (2017-2025) pasen y vean los programas y periodistas deportivos más truchos, más bajos, más pavos del mundo. TODOS VIVIENDO DE AFA, inútiles e inoperantes. Desde ahora y para siempre cualquier semejanza con hechos reales correrá por vuestra propia imaginación, arrivederci é buona fortuna !! Porque la van a necesitar en este 2025 … Promesa !! La Guardia Alta."

image.png

Días después de esta "promesa" tuitera, llegó el polémico penal que le dieron a Estudiantes de La Plata el pasado 11 de febrero y estalló la polémica, no solo en X, sino en el periodismo deportivo y en el fútbol argentino en general. Hasta el presidente de Banfield Matías Mariotto habló sobre el suceso. “ Evidentemente esa amenaza que recibimos esta siendo ejercida",

Por eso mismo llama la atención la designación de Dóvalo, que ya cobró un raro penal ante el Taladro en la primera jornada de este Apertura. Claro está que Toviggino no se ocupa del arbitraje pero sus dichos dan mucho para pensar...

