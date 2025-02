De qué se trata la maldición de Alianza Lima que podría afectar a Boca

image.png

"Adentro de la cancha son 11 contra 11 y Gago no juega, juegan los jugadores. Yo considero que los jugadores ganan y los entrenadores perdemos. Pero lo más importante es la materia prima. No me gustan los entrenadores que se creen que son muñequitos y lo mueven para acá y para allá y para acá y para allá", dijo Néstor Gorosito post clasificación de Alianza Lima a Fase 2 de Copa Libertadores.