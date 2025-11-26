Ricardo Lorenzetti insiste por la CSJN (¿Y Horacio Rosatti / Carlos Rosenkrantz?)

Otra vez al ataque

Y él ha regresado con el reclamo de completar las vacantes.

Durante una entrevista con comprovinciano Luis Novaresio (ambos son santafecinos), en A24, Lorenzetti reclamó "cambiar las instituciones", algo que algunos relacionaron con ampliar la CSJN de 5 a 7 o a 9, tal como lo fue en el pasado. Pero sus amigos afirman que él quiso referirse a que hay un agotamiento de la organización republicana y es necesario reconstruirla.

Pero es muy curioso que Lorenzetti a su vez niegue que propicie una reforma de la Constitución Nacional. ¿Cómo modificar las instituciones sin alterar la Constitución? ¿O es que todas las reformas que propicia se resumen en 'licuar' a Rosatti / Rosenkrantz en la CSJN?

En concreto él dijo:

“Estamos en un fin de ciclo. Eso es muy evidente porque casi toda la clase política pierde las elecciones en casi todo el mundo. Es una clase política que hace un discurso enfocado en sí mismo y no coincide con la realidad”.

“Hay una especie de fuga de la población respecto del Estado tradicional porque los muy ricos se van, los demasiados pobres están fuera del Estado, tiene más presencia la ley de los narcos y la violencia que la del Estado. Y la clase media se siente muy golpeada”.

“Nosotros tenemos que trabajar en generar esperanza. Está cambiando la sociedad, es una sociedad de personas que viven solas y tratando de salvarse a sí mismas con lo poco que le dan”.

“Nosotros tenemos que ocuparnos de los problemas concretos y ver cómo se solucionan”.

---------------------

