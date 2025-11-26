Se pudrió todo entre periodistas: Tato Aguilera (Boca) vs Juan Cortese (River)

— Perdió la final de la Supercopa Internacional por penales ante Talleres

— Eliminado en cuartos del Torneo Apertura por Platense desde los penales

— Eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes

— Eliminado por Palmeiras en cuartos de la Libertadores

— Eliminado por Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina

— Eliminado en octavos del Torneo Clausura por Racing.

PD: entre los últimos mercados de pases, gastó más de 100.000.000 de dólares en refuerzos que no funcionaron.

SIEMPRE A BOCA SE LE EXIGE MÁS Y LAS CRISIS SON SOLO DE BOCA JUNIORS (clasificado a los cuartos de final).”

Lejos de quedarse callado, Juan Cortese respondió:

“Pero amigo, si Boca Juniors perdió la Copa Argentina con Atlético Tucumán en octavos, no ganó un solo partido en el Mundial de Clubes (ni a un equipo amateur), perdió la Libertadores en febrero, quedó eliminado del Apertura como local contra Independiente y la Supercopa Internacional no la jugó (porque para eso tenés que ser campeón de algo). Ganó un Superclásico pero perdió el otro, y el anterior lo perdió con suplentes de River… ¡y después de todo eso no colgaron a nadie en la Plaza de Mayo!”

Aguilera, en tono irónico, cerró la discusión:

“Querido amigo, el año no terminó para Boca. Felices vacaciones.”

El cruce generó una gran repercusión en redes. Lo cierto es que, tal como quedó reflejado en esta interacción, Boca y River se retroalimentan constantemente, y para ambos el 2025 ha sido un año muy lejos de lo ideal.

River Plate y Boca Juniors

Si bien ninguno ha tenido un buen 2025, es cierto que Boca tiene la posibilidad de cerrarlo mejor que River.

El Xeneize disputará los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Argentinos Juniors. Todo indica que el encuentro será el próximo domingo en la Bombnera.

Por su lado, el club de Núñez, si quiere jugar la Copa Libertadores debe esperar que Boca, Lanús o Argentinos Juniors salgan campeón del Clausura debido a que quedó eliminado en octavos ante Racing Club.

