¿El Nueve no le gana a nadie? La frase de esta conductora que dejó a todos helados

El Nueve se desayunó hace unos días con una noticia que nadie esperaba de esa manera: Laurita Fernández, la figura estelar que desde 2023 comanda "Bienvenidos a ganar", decidió bajarse del programa. Pero lo que realmente detonó el conflicto no fue la medida, sino la manera. Según versiones que circularon con fuerza, el canal se enteró de la noticia por televisión y no a través de un llamado directo.
Claro que la bailarina y conductora no iba a quedarse callada ante semejante revuelo, y en una charla con "Intrusos", Laurita puso las cartas sobre la mesa y explicó sus razones sin anestesia: "El tema del programa es algo que me genera una nostalgia impresionante. Cuando vi que la intención era continuar de la misma manera, sentí que tenía que tomar cierta distancia o no seguir repitiéndome". Una declaración contundente que deja entrever su necesidad de explorar nuevos horizontes y no quedarse atrapada en una zona de confort.
Frente a las especulaciones que hablaban de roces internos con la producción o tensiones con las autoridades del canal, la artista fue contundente: "Los rumores sobre rispideces son falsos. Eso lo habrá dicho alguien que se quiere quedar con el horario". Un dardo envenenado que sugiere que hay intereses ocultos detrás de ciertas versiones que circularon. Y para reforzar su postura, remarcó: "Desde el canal hablaron mucho, siempre fueron parte de lo que me fue pasando y tengo línea directa, sé que puedo hablar cuando quiero".
Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón detrás de esta decisión? Laurita fue clara al afirmar que no tiene que ver con la plata: "No me divierte hablar del tema. No tiene que ver con lo económico". Su motor parece ser otro: "A mí me gusta ganarle al canal que tengo enfrente, no me da lo mismo que nos vaya bien o más o menos".
Claudio “Peluca” Brusca elogió el trabajo de Laurita Fernández
Por su parte, Claudio Brusca, expareja de la conductora y productor del ciclo, salió a bancar el programa en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live: "Bienvenidos a ganar me parece realmente un programón. Hace tres años que lo hacemos en el prime time del canal y siempre nos fue bien. Viene a cantar gente de todo el país y nos instalamos como un programa federal de la música. ¡Laurita hizo mucho para que eso suceda!". Un reconocimiento que no escatimó en halagos hacia su compañera de trabajo.
Además, Brusca reveló un dato no menor respecto al tema: "Nos fuimos enterando de a poco que ella quería dar por terminada su participación a fin de año y lo vamos sobrellevando. Son decisiones artísticas de la carrera de una figura y me parece que nadie puede estar en un lugar que ya cree que dio todo. Es sensato y a su vez maduro poder afrontarlo y nosotros poder superarlo como programa", añadió.
"El equipo lo sintió porque todos amamos que ella lidere este grupo y siempre lo hizo bárbaro. Pero también somos muy agradecidos con el canal que quiere 'Bienvenidos en el 2026' y con la Productora que no para de formar programas y dar trabajos", cerró con optimismo, dejando en claro que con o sin Laurita, el programa seguirá igual.
