¿El Nueve no le gana a nadie? La frase de esta conductora que dejó a todos helados

Además, Brusca reveló un dato no menor respecto al tema: "Nos fuimos enterando de a poco que ella quería dar por terminada su participación a fin de año y lo vamos sobrellevando. Son decisiones artísticas de la carrera de una figura y me parece que nadie puede estar en un lugar que ya cree que dio todo. Es sensato y a su vez maduro poder afrontarlo y nosotros poder superarlo como programa", añadió.

"El equipo lo sintió porque todos amamos que ella lidere este grupo y siempre lo hizo bárbaro. Pero también somos muy agradecidos con el canal que quiere 'Bienvenidos en el 2026' y con la Productora que no para de formar programas y dar trabajos", cerró con optimismo, dejando en claro que con o sin Laurita, el programa seguirá igual.

