De cara a lo que será la programación de los canales para el 2026 comienzan las dudas en los comunicadores que componen la pantalla chica y en El Nueve no es la excepción. Es por ese motivo que desde el canal de streaming Bondi, hicieron hincapié en qué pasara con el programa Los Profesionales de Siempre.
TOMÁS DENTE SE RELAME
Dudas, sospechas y acusaciones en El Nueve: ¿Levantan Los Profesionales de Siempre?
Comenzaron a circular rumores sobre el levantamiento del ciclo televisivo que conduce Flor de la V por la pantalla de El Nueve y hay malestar en el equipo.
Damasia Ochoa, panelista del ciclo televisivo, explicó que en primera instancia lo que es un hecho es que cambiará de producción y ya no la hará Jotax. Además, también mencionó que les informaron acerca de un cambio de horario, pasaría de 15 horas a 17:30.
Sin embargo, aprovechó para hacerse eco de lo que dijo Yanina Latorre quien informó que no seguiría al aire. "No solo se filtra que supuestamente nuestro programa ya no va a estar más sino que habría ya una propuesta de la mano de Tomi Dente, que Tomi Dente ya nos tiró barro en otro momento", disparó.
"Nosotros lo que creemos es que Nara Ferragut y Tomi Dente medio que se aliaron como para inventar esta teoría, por eso hablo de una 'opereta', porque justamente se filtra que nuestro programa no va a estar más y que 'o casualidad' El Nueve lo llama a Tomi Dente como para tener un programa. Inventan que nuestro programa se va a ir o que lo sacan y ellos como la opción de reemplazo", agregó visiblemente molesta.
Qué le respondió Flor de la V a Yanina Latorre por tras afirmar que El Nueve levantaría su programa
Es preciso destacar que Flor de la V también salió a dar la cara y responder la supuesta intención del canal de levantar Los Profesionales de Siempre.
"Lo que dice Yanina es mentira, firmé por tres años", expresó la conductora del ciclo televisivo en cuestión mediante un mensaje que le envió a Ángel de Brito.
Y sumó: "Me extraña que Yanina tire una data de mi programa sin escribirme para chequear la info".
Claramente dejó en claro el enojo con su colega teniendo en cuenta que antes de lanzar una información se debe chequear con las fuentes.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa
$LIBRA: Tras 9 meses, movieron US$9 millones y se perdería el rastro
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana
Caída de consumo e importaciones: Essen también despide empleados