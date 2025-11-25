Dudas, sospechas y acusaciones en El Nueve: ¿Levantan Los Profesionales de Siempre?

Qué le respondió Flor de la V a Yanina Latorre por tras afirmar que El Nueve levantaría su programa

Es preciso destacar que Flor de la V también salió a dar la cara y responder la supuesta intención del canal de levantar Los Profesionales de Siempre.

"Lo que dice Yanina es mentira, firmé por tres años", expresó la conductora del ciclo televisivo en cuestión mediante un mensaje que le envió a Ángel de Brito.

Y sumó: "Me extraña que Yanina tire una data de mi programa sin escribirme para chequear la info".

Claramente dejó en claro el enojo con su colega teniendo en cuenta que antes de lanzar una información se debe chequear con las fuentes.

