En Racing Club nadie puede creer lo que declaró Duván Vergara en ESPN

Racing Club de Avellaneda venció 3 a 2 a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un partido repleto de emociones. Una vez finalizado el encuentro, el colombiano Duván Vergara realizó una declaración en ESPN que dejó a más de uno sin palabras en la Academia.
Racing Club venció a River Plate y nadie puede creer lo que declaró Duván Vergara a Tomás Dávila de ESPN.
El conjunto dirigido por Gustavo Costas se enfrentará en cuartos al ganador del duelo entre Lanús y Tigre, y tras la victoria ante el equipo de Marcelo Gallardo, Racing se coloca el traje de candidato.
La victoria de Racing a River
La victoria de Racing Club sobre River Plate estuvo marcada más por la actitud que por el fútbol desplegado en el campo. La Academia no mostró su mejor nivel desde lo estrictamente futbolístico, pero logró imponerse al Millonario desde la intensidad y el carácter, especialmente cuando el marcador estaba 1-2 en contra.
El propio Gustavo Costas reconoció que la historia parecía repetirse y que el equipo de Marcelo Gallardo estuvo cerca de imponerse simplemente “tirándole la camiseta”.
Finalmente, el conjunto de Avellaneda sacó coraje, apretó el acelerador y terminó dando vuelta un partido que quedará grabado en la memoria de los hinchas durante mucho tiempo.
Racing ahora espera por el ganador de Lanús vs Tigre en los cuartos de final. Si avanza el reciente campeón de la Copa Sudamericana, el cruce será en La Fortaleza; si lo hace el Matador, la Academia podrá jugar nuevamente en el Cilindro.
Una vez finalizado el encuentro, Santiago Sosa, uno de los líderes anímicos del equipo, lanzó un mensaje contundente: “Somos candidatos. Nos propusimos llegar hasta la final. Vamos a dejarlo todo.”
La declaración de Duván Vergara
Otra de las declaraciones que llamó mucho la atención fue la que hizo Duván Vergara a Tomás Dávila, de ESPN.
El colombiano —creyente, como muchos otros futbolistas de su nacionalidad— dijo lo siguiente una vez finalizado el encuentro entre Racing y River:
"Cuando hace el gol Juanfer, como que se me eriza la piel, siento un fuego… yo no soy así. Será la unción de Dios, no sé. Fui, me puse la camiseta, las espinilleras y le dije: ‘Gustavo, méteme que voy a entrar’. Me mira raro y le digo: ‘voy a entrar’. Por suerte me fue bien. No sé qué pasó en ese momento. Gloria a Dios."
Finalmente, el entrenador optó por poner al futbolista colombiano, quien terminó siendo partícipe fundamental en el segundo gol de la Academia.
Gonzalo Montiel siguió a Vergara y dejó libre la franja izquierda del ataque de Racing, lo que permitió que Toto Fernández hiciera rebotar la pelota en Lucas Martínez Quarta y el partido se pusiera 2-2.
Luego, entre Gastón Martirena y Maravilla Martínez, le dieron el 3-2 final al conjunto de Gustavo Costas.
