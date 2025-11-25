En Racing Club nadie puede creer lo que declaró Duván Vergara en ESPN

Racing ahora espera por el ganador de Lanús vs Tigre en los cuartos de final. Si avanza el reciente campeón de la Copa Sudamericana, el cruce será en La Fortaleza; si lo hace el Matador, la Academia podrá jugar nuevamente en el Cilindro.

Una vez finalizado el encuentro, Santiago Sosa, uno de los líderes anímicos del equipo, lanzó un mensaje contundente: “Somos candidatos. Nos propusimos llegar hasta la final. Vamos a dejarlo todo.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EstoesRacingOk/status/1993127064002826559&partner=&hide_thread=false "SOMOS CANDIDATOS, PASAMOS UNA PRUEBA DE FUEGO MUY IMPORTANTE". Santiago Sosa



pic.twitter.com/UYoX2gHv2o — ESTO ES RACING (@EstoesRacingOk) November 25, 2025

La declaración de Duván Vergara

Otra de las declaraciones que llamó mucho la atención fue la que hizo Duván Vergara a Tomás Dávila, de ESPN.

El colombiano —creyente, como muchos otros futbolistas de su nacionalidad— dijo lo siguiente una vez finalizado el encuentro entre Racing y River:

"Cuando hace el gol Juanfer, como que se me eriza la piel, siento un fuego… yo no soy así. Será la unción de Dios, no sé. Fui, me puse la camiseta, las espinilleras y le dije: ‘Gustavo, méteme que voy a entrar’. Me mira raro y le digo: ‘voy a entrar’. Por suerte me fue bien. No sé qué pasó en ese momento. Gloria a Dios."

Finalmente, el entrenador optó por poner al futbolista colombiano, quien terminó siendo partícipe fundamental en el segundo gol de la Academia.

image

Gonzalo Montiel siguió a Vergara y dejó libre la franja izquierda del ataque de Racing, lo que permitió que Toto Fernández hiciera rebotar la pelota en Lucas Martínez Quarta y el partido se pusiera 2-2.

Luego, entre Gastón Martirena y Maravilla Martínez, le dieron el 3-2 final al conjunto de Gustavo Costas.

