La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche

Mientras que, desde Cinemagavia fueron más específicos sobre lo que hace especial a esta miniserie: "'Volver a caer' es diferencial, porque nos muestra distintas relaciones de pareja con un prisma actual, pero con la misma intensidad que nos dejaron los clásicos. Situaciones como el compromiso, la infidelidad o distintos tipos de relaciones se exponen en carne viva".

image "Volver a caer", disponible en Flow.

En pocas palabras, lo que realmente distingue a "Volver a caer" de otras producciones similares es que muestra las relaciones amorosas sin filtros. Acá no hay buenos y malos absolutos, sino personas reales enfrentándose a situaciones complicadas.

El compromiso, la infidelidad, la atracción prohibida, todo se pone sobre la mesa sin moralismos baratos. La serie te presenta los hechos y vos sacás tus propias conclusiones.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

El parque acuático a 40 minutos de CABA donde todos quieren ir ya

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

Viviana Canosa prendió el ventilador y Javier Milei cayó en la volteada: "Me quieren..."

La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana