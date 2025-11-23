La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche

Flow tiene en su catálogo a "Volver a caer", una miniserie que viene a sacudir el género del romance con una historia que te agarra desde el primer minuto y no te suelta. Son seis capítulos de menos de cincuenta minutos cada uno, perfectos para devorar en un fin de semana o para ver durante la semana si querés que te dure el placer.
La trama arranca cuando Ana y Nico se conocen por casualidad y la conexión es instantánea, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista. Pero claro, nada puede ser tan simple. Ella descubre que él está comprometido con alguien que conoce. Y ahí empieza el problema, porque una cosa es conocer a alguien que está soltero y otra muy distinta es que ese alguien esté por casarse con una persona de tu entorno.
La dirección está a cargo de Hari Sama, que logra mantener el ritmo justo para que no te aburras ni un segundo. Pero el verdadero gancho está en los protagonistas. Kate del Castillo, la actriz mexicana que se hizo reconocida mundialmente por su papel en "La Reina del Sur", comparte protagonismo con Maxi Iglesias, el español que conquistó al público en "Valeria". La química entre ellos es brutal, de esas que no se pueden actuar porque o está o no está. Sin embargo, la pregunta que te persigue capítulo tras capítulo es si esa pareja va a poder mantenerse en pie o si todo va a desmoronarse.
El elenco se completa con nombres que saben habitar el drama sin caer en la sobreactuación: Rubén Zamora, Martín Altomaro, Flor Edwarda Gurrola, Daniel Tovar, Lucía Gómez-Robledo y Verónica Terán, son, sin lugar a dudas, ese tipo de actores.
Amor, engaños y tensión en la miniserie que todos ven
La crítica fue contundente a la hora de reconocer la calidad de esta producción. Álvaro Cueva, del Diario Milenio, no escatimó en elogios al afirmar que: "Se trata de algo excelente, de una historia monumental, de un reparto fabuloso, de una dirección maravillosa y de una producción del más alto nivel mundial".
Mientras que, desde Cinemagavia fueron más específicos sobre lo que hace especial a esta miniserie: "'Volver a caer' es diferencial, porque nos muestra distintas relaciones de pareja con un prisma actual, pero con la misma intensidad que nos dejaron los clásicos. Situaciones como el compromiso, la infidelidad o distintos tipos de relaciones se exponen en carne viva".
En pocas palabras, lo que realmente distingue a "Volver a caer" de otras producciones similares es que muestra las relaciones amorosas sin filtros. Acá no hay buenos y malos absolutos, sino personas reales enfrentándose a situaciones complicadas.
El compromiso, la infidelidad, la atracción prohibida, todo se pone sobre la mesa sin moralismos baratos. La serie te presenta los hechos y vos sacás tus propias conclusiones.
