La miniserie de 4 capítulos perfecta para cerrar el finde

Si pensabas que ya habías visto todo en materia de dramas familiares, prepárate porque "Querer" llegó para demostrarte todo lo contrario. Esta miniserie que se encuentra disponible en la plataforma Flow tiene apenas cuatro capítulos, pero te adelanto algo, cada uno pega tan fuerte que vas a necesitar unos minutos más para procesar lo que acabás de ver.
La propuesta nace de la mente creativa de Alauda Ruiz de Azúa, quien compartió la dirección con Eduard Sola y Júlia de Paz. Juntos construyeron una historia que no le escapa a la polémica, sino que la abraza sin pedir permiso. El eje central gira en torno a un tema tan complejo como urgente: el consentimiento dentro del matrimonio.
La trama arranca cuando una mujer decide denunciar a su esposo por violaciones reiteradas a lo largo de tres décadas de casados. Treinta años que, hacia afuera, lucían como un matrimonio impecable. La sinopsis lo resume de manera contundente: "Una familia se divide cuando la madre denuncia a su marido de violaciones continuadas durante los 30 años de su perfecto matrimonio". Y ahí está el quiebre, la grieta que parte todo al medio.
Los hijos quedan atrapados en un territorio imposible, dado que tienen que decidir entre creerle a su madre o sostener a un padre que niega cada acusación y se proclama inocente. No hay lugar para medias tintas ni para la comodidad. Esta situación límite es el motor que impulsa una narrativa tan angustiante como magnética.
Interpretaciones de peso y gran recepción coronan esta miniserie
El elenco, encabezado por Nagore Aranburu y Pedro Casablanc, acompaña la densidad del relato con actuaciones de lujo. Miguel Bernardeau, Iván Pellicer, Loreto Mauleón, Miguel Garcés, Natalia Huarte y Elena Sáenz completan un grupo de intérpretes que entienden perfectamente el peso de lo que están contando.
La recepción no dejó lugar a dudas: IMDb le dio un 8,1 sobre 10, y la crítica especializada no se quedó atrás. Nando Salvá, desde Diario El Periódico, describió la experiencia como "cuatro episodios apabullantes, demoledores, que transitan entre géneros del drama familiar a la intriga judicial, pasando por el 'thriller' psicológico". Por su parte, Juan Pablo Russo de EscribiendoCine destacó que "en 'Querer' lo íntimo se vuelve político y lo político se refleja en cada gesto de una familia que ya no puede sostener la mentira", puntuándola con un 8 sobre 10.
Luis Martínez de Diario El Mundo fue aún más lejos al calificarla como "deslumbrante serie que radiografía el maltrato dentro de la pareja. Una producción modélica que, desde ya, es uno de los milagros del 2024 (...) Alauda Ruiz de Azúa se confirma como una de las cineastas de referencia de su generación. Monumental".
Por lo tanto, si estás buscando algo potente para cerrar el finde o querés engancharte durante la semana con una ficción corta que te deje pensando, "Querer" es la respuesta. Eso sí, no esperes salir ileso. Esta historia te va a interpelar, te va a hacer ruido y, probablemente, te va a incomodar. Y justamente por eso vale tanto la pena verla.
