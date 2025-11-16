La miniserie de 4 capítulos perfecta para cerrar el finde

La recepción no dejó lugar a dudas: IMDb le dio un 8,1 sobre 10, y la crítica especializada no se quedó atrás. Nando Salvá, desde Diario El Periódico, describió la experiencia como "cuatro episodios apabullantes, demoledores, que transitan entre géneros del drama familiar a la intriga judicial, pasando por el 'thriller' psicológico". Por su parte, Juan Pablo Russo de EscribiendoCine destacó que "en 'Querer' lo íntimo se vuelve político y lo político se refleja en cada gesto de una familia que ya no puede sostener la mentira", puntuándola con un 8 sobre 10.

Luis Martínez de Diario El Mundo fue aún más lejos al calificarla como "deslumbrante serie que radiografía el maltrato dentro de la pareja. Una producción modélica que, desde ya, es uno de los milagros del 2024 (...) Alauda Ruiz de Azúa se confirma como una de las cineastas de referencia de su generación. Monumental".

image "Querer", miniserie disponible en Flow.

Por lo tanto, si estás buscando algo potente para cerrar el finde o querés engancharte durante la semana con una ficción corta que te deje pensando, "Querer" es la respuesta. Eso sí, no esperes salir ileso. Esta historia te va a interpelar, te va a hacer ruido y, probablemente, te va a incomodar. Y justamente por eso vale tanto la pena verla.

