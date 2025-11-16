Las entradas de la casa de City Bell de Virginia Franco estaban forzadas y los investigadores creen que actuaron conjuntamente varias personas.
NUEVO FEMICIDIO
Encontraron a Virginia Franco, reconocida psiquiatra, asesinada en su casa de La Plata
El domicilio de la psiquiatra estaba revuelto y le habrían robado objetos de valor. Tenía 68 años, era viuda y vivía sola. Encontraron rastros de sangre.
Franco no tenía hijos, estaba en ropa de cama y muy golpeada ya que intentó defenderse.
Se cree que fue atacada en el marco de un robo. Se llevaron también su teléfono celular.
Murió por un shock hipovolémico debido a la profusa cantidad de sangre que perdió por las agresiones.
La siquiatra tuvo cortes en un dedo y en el mentón, además de un duro golpe en el rostro.
Más de 210 femicidios en 2025
En las últimas semanas se produjeron varios casos conmocionantes para la opinión pública:
-el triple crimen de las jóvenes de Ciudad Evita en Florencio Varela.
-el doble asesinato de madre e hija en Córdoba Capital por parte del ex marido de la segunda de ellas.
-el crimen y ocultamiento del cuerpo de una mujer que estaba vacacionando con su pareja en un camping de Necochea.