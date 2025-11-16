urgente24
Encontraron a Virginia Franco, reconocida psiquiatra, asesinada en su casa de La Plata

El domicilio de la psiquiatra estaba revuelto y le habrían robado objetos de valor. Tenía 68 años, era viuda y vivía sola. Encontraron rastros de sangre.

16 de noviembre de 2025 - 20:17
Las entradas de la casa de City Bell de Virginia Franco estaban forzadas y los investigadores creen que actuaron conjuntamente varias personas.

Un amigo de la víctima denunció el hallazgo del cuerpo y fue en principio demorado ya que tenía una relación cercana a la víctima al punto que le manejaba algunas cuentas bancarias. La fiscalía ya pidió informes de las antenas telefónicas que permitirán determinar la ubicación exacta de este hombre durante el momento estimado en que se produjo la muerte. Un amigo de la víctima denunció el hallazgo del cuerpo y fue en principio demorado ya que tenía una relación cercana a la víctima al punto que le manejaba algunas cuentas bancarias. La fiscalía ya pidió informes de las antenas telefónicas que permitirán determinar la ubicación exacta de este hombre durante el momento estimado en que se produjo la muerte.

Franco no tenía hijos, estaba en ropa de cama y muy golpeada ya que intentó defenderse.

Se cree que fue atacada en el marco de un robo. Se llevaron también su teléfono celular.

Murió por un shock hipovolémico debido a la profusa cantidad de sangre que perdió por las agresiones.

La siquiatra tuvo cortes en un dedo y en el mentón, además de un duro golpe en el rostro.

Virginia Franco, conocida psiquiatra de La Plata, fue asesinada

Virginia Franco, conocida psiquiatra de La Plata, fue asesinada

Más de 210 femicidios en 2025

En las últimas semanas se produjeron varios casos conmocionantes para la opinión pública:

-el triple crimen de las jóvenes de Ciudad Evita en Florencio Varela.

-el doble asesinato de madre e hija en Córdoba Capital por parte del ex marido de la segunda de ellas.

-el crimen y ocultamiento del cuerpo de una mujer que estaba vacacionando con su pareja en un camping de Necochea.

