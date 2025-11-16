Encontraron a Virginia Franco, reconocida psiquiatra, asesinada en su casa de La Plata

La siquiatra tuvo cortes en un dedo y en el mentón, además de un duro golpe en el rostro.

image Virginia Franco, conocida psiquiatra de La Plata, fue asesinada

Más de 210 femicidios en 2025

En las últimas semanas se produjeron varios casos conmocionantes para la opinión pública:

-el triple crimen de las jóvenes de Ciudad Evita en Florencio Varela.

-el doble asesinato de madre e hija en Córdoba Capital por parte del ex marido de la segunda de ellas.

-el crimen y ocultamiento del cuerpo de una mujer que estaba vacacionando con su pareja en un camping de Necochea.