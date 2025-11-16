Retiraron osito de peluche con inteligencia artificial que daba consejos sexuales a niños

Mercado millonario sin regulación

El retiro llega en pleno auge de ventas navideñas, cuando el mercado global de juguetes con IA está proyectado a alcanzar 270 mil millones de dólares para 2035. Emily Goodacre, investigadora de la Universidad de Cambridge, advirtió que "estos juguetes podrían estar proporcionando algún tipo de interacción social, pero no es interacción social humana".

image

RJ Cross, director del informe, fue contundente: "Realmente no entendés las consecuencias hasta que tal vez sea demasiado tarde".

FoloToy anunció una auditoría de seguridad interna, pero el daño ya está hecho.

------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 10 capítulos imposible de pausar

"Es un certificado de defunción, no sé qué pensarán Brasil y Uruguay a esta hora"

Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)

Mundial 2026: Noruega clasifica y manda a Italia al repechaje

Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo