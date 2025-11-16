urgente24
¿Cómo logr{o Zohran Mamdani ponerle los "pelos de punta" a los millonarios?

Con 34 años, musulmán y discurso socialista, Zohran Mamdani se coronó ganador en Nueva York por casi 10 puntos de diferencia frente a su rival, Andrew Cuomo.

16 de noviembre de 2025 - 23:53
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

Obtuvo Zohran Mamdani más de un millón de votos, la cifra más alta de los últimos 61 años: un estudio de Good Publics prensa y medios analizó los secretos de la campaña más relevante del mundo en 2025.

Ganó gracias a 4 propuestas específicas:

1-“Freeze the rent” ( congelar los alquileres de viviendas, frenar los aumentos en alquileres). Esta propuesta afectaba a 1.000.000 de neoyorquinos.

2-“Fast, fare-free buses” (Hacer gratuitos los buses de Nueva York y acelerar su velocidad con mejoras operativas y de calle (carriles, cámaras, prioridad semafórica).

3-“Cuidado infantil universal y de calidad”. Gratuidad desde 6 semanas de vida a 5 años como parte central de la agenda de asequibilidad, con paridad salarial del personal respecto de docentes.

4-“City owned grocery store” (Red de supermercados de la Ciudad sin lucro para bajar precios.

image

¿De dónde sacará Nueva York los recursos?

Creará un impuesto adicional del 2% a quienes ganen más de USD 1.000.000 al año.

No se trataría de un impuesto al patrimonio, sino al ingreso, conocido como “millionaire tax”.

Todas sus propuestas se pudieron explicar de forma simple, clara y previsible, sin perder el eje de la campaña. Las explicaciones estuvieron a cargo de unos cien mil voluntarios con un objetivo explícito: tocar más de 1.000.000 de puertas.

image
Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York

Mamdani ganó:

-el 54% de los votantes no blancos

-el 51% de quienes ganan más de US$ 200.000 al año

-el 50% de las mujeres

-el 61% de los votantes asiáticos

-el 54% de los votantes negros.

La decisión del comité de campaña fue mostrar a un candidato austero, que se movía en transporte público y comía en lugares populares.

Las tipografías y pósters para los grandes anuncios eran gigantescos y con estilo vintage.

