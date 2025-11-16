¿Cómo logr{o Zohran Mamdani ponerle los "pelos de punta" a los millonarios?

4-“City owned grocery store” (Red de supermercados de la Ciudad sin lucro para bajar precios.

image

¿De dónde sacará Nueva York los recursos?

Creará un impuesto adicional del 2% a quienes ganen más de USD 1.000.000 al año.

No se trataría de un impuesto al patrimonio, sino al ingreso, conocido como “millionaire tax”.

Todas sus propuestas se pudieron explicar de forma simple, clara y previsible, sin perder el eje de la campaña. Las explicaciones estuvieron a cargo de unos cien mil voluntarios con un objetivo explícito: tocar más de 1.000.000 de puertas. image Todas sus propuestas se pudieron explicar de forma simple, clara y previsible, sin perder el eje de la campaña. Las explicaciones estuvieron a cargo de unos cien mil voluntarios con un objetivo explícito: tocar más de 1.000.000 de puertas. image

image Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York

Mamdani ganó:

-el 54% de los votantes no blancos

-el 51% de quienes ganan más de US$ 200.000 al año

-el 50% de las mujeres

-el 61% de los votantes asiáticos

-el 54% de los votantes negros.

La decisión del comité de campaña fue mostrar a un candidato austero, que se movía en transporte público y comía en lugares populares.

Las tipografías y pósters para los grandes anuncios eran gigantescos y con estilo vintage.