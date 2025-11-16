Obtuvo Zohran Mamdani más de un millón de votos, la cifra más alta de los últimos 61 años: un estudio de Good Publics prensa y medios analizó los secretos de la campaña más relevante del mundo en 2025.
EL FENÓMENO DE NUEVA YORK
¿Cómo logr{o Zohran Mamdani ponerle los "pelos de punta" a los millonarios?
Con 34 años, musulmán y discurso socialista, Zohran Mamdani se coronó ganador en Nueva York por casi 10 puntos de diferencia frente a su rival, Andrew Cuomo.
Ganó gracias a 4 propuestas específicas:
1-“Freeze the rent” ( congelar los alquileres de viviendas, frenar los aumentos en alquileres). Esta propuesta afectaba a 1.000.000 de neoyorquinos.
2-“Fast, fare-free buses” (Hacer gratuitos los buses de Nueva York y acelerar su velocidad con mejoras operativas y de calle (carriles, cámaras, prioridad semafórica).
3-“Cuidado infantil universal y de calidad”. Gratuidad desde 6 semanas de vida a 5 años como parte central de la agenda de asequibilidad, con paridad salarial del personal respecto de docentes.
4-“City owned grocery store” (Red de supermercados de la Ciudad sin lucro para bajar precios.
¿De dónde sacará Nueva York los recursos?
Creará un impuesto adicional del 2% a quienes ganen más de USD 1.000.000 al año.
No se trataría de un impuesto al patrimonio, sino al ingreso, conocido como “millionaire tax”.
Mamdani ganó:
-el 54% de los votantes no blancos
-el 51% de quienes ganan más de US$ 200.000 al año
-el 50% de las mujeres
-el 61% de los votantes asiáticos
-el 54% de los votantes negros.
La decisión del comité de campaña fue mostrar a un candidato austero, que se movía en transporte público y comía en lugares populares.
Las tipografías y pósters para los grandes anuncios eran gigantescos y con estilo vintage.