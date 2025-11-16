Los Sopranos del siglo XXI: La mafia italiana recluta narcos adolescentes por TikTok

Las organizaciones criminales de Italia abandonaron las sombras y ahora reclutan sicarios, extorsionadores y dealers directamente desde TikTok. Un estudio de la Fondazione Magna Grecia analizó más de 6.200 publicaciones y confirmó lo impensado: los clanes muestran autos de lujo, fiestas glamorosas y fajos de billetes para seducir a jóvenes que buscan dinero fácil.
Emojis como código criminal
El caso más resonante involucra al clan Amato-Pagano, cerca de Nápoles, que usó videos aspiracionales para captar nuevos miembros. Una vez dentro, los pibes eran entrenados en extorsión y violencia. El fiscal jefe de Nápoles fue contundente: "Las mafias reclutan mostrándoles riqueza y dinero fácil". Ya no hace falta amenazar: basta con un perfil de TikTok cargado de ostentación.
Marcello Ravveduto, editor del informe y profesor de la Universidad de Salerno, explicó que los capos usan la plataforma incluso desde la cárcel. Con emojis coordinan operaciones: una bandera negra significa luto, una cadena simboliza encarcelamiento, un reloj de arena anuncia venganza. "Ya ni siquiera hace falta amenazar a la gente, basta con decir 'Mirá mi TikTok'", advirtió Ravveduto.
El algoritmo de la app profundiza el problema: los usuarios casuales terminan expuestos a un flujo constante de violencia, lealtad ciega y lujo desmedido. Esposas de presos dando consejos, jóvenes herederos exhibiendo marcas de alta gama, desfiles de motos para intimidar. Todo normalizado como entretenimiento.
TikTok elimina miles de videos, pero no alcanza
En julio, TikTok firmó un acuerdo con la comisión antimafia italiana y desde entonces borró miles de videos. La empresa asegura que elimina el 99% del contenido inaceptable antes de las denuncias. Pero la realidad es otra: la velocidad y el ingenio de los creadores superan cualquier filtro. La mafia se reinventa más rápido que los algoritmos.
Italia enfrenta una versión digital de una de sus profesiones más antiguas: el crimen organizado. Solo que ahora, la captación no se hace en callejones oscuros, sino en la pantalla de millones de adolescentes.
