Los Sopranos del siglo XXI: La mafia italiana recluta narcos adolescentes por TikTok

TikTok elimina miles de videos, pero no alcanza

En julio, TikTok firmó un acuerdo con la comisión antimafia italiana y desde entonces borró miles de videos. La empresa asegura que elimina el 99% del contenido inaceptable antes de las denuncias. Pero la realidad es otra: la velocidad y el ingenio de los creadores superan cualquier filtro. La mafia se reinventa más rápido que los algoritmos.

image

Italia enfrenta una versión digital de una de sus profesiones más antiguas: el crimen organizado. Solo que ahora, la captación no se hace en callejones oscuros, sino en la pantalla de millones de adolescentes.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Descartada de todos lados, la China Suárez consigue lugar: Qué canal le dio el sí

En 2 días, Johnny Depp conquistó La Plata y ganó más aplausos que Milei en un acto oficial

La miniserie de 10 capítulos imposible de pausar

Tensión en El Trece por una posible nueva baja