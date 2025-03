PUS (Partido Único Santafesino): ¿una provincia con mafia de jueces, narcos, políticos y medios?

Desde la ex AFIP, el hoy arrepentido controlaba la Aduana del puerto más importante de la Argentina: el complejo de 50 kilómetros de muelles que bordea Rosario desde Punta Alvear en el Sur hasta Puerto General San Martín en el Norte.

El juez Bailaque es el magistrado que tenía que investigar en una causa a uno de los mayores narcotraficantes de Rosario (hoy está preso en Ezeiza): Esteban Lindor Alvarado.

Pero, se trata de un funcionario que es amigo del contador de ese capo narco. Se trata de Gabriel Mizzau, un CPN cuyo hijo fue además empleado en el juzgado de Bailaque.

image.png El narco detenido en Ezeiza Esteban Alvarado comparte contador (Mizzau) con el juez que investiga el tráfico de estupefacientes (Bailaque)

Los fiscales que investigan a Alvarado recusaron como juez a Bailaque diciendo que demoraba las causas,

Por ejemplo, denunciaron que no permitía la intervención rápida de los teléfonos de la mujer del preso más famoso de Rosario, junto al cartel de los monos.

Para completar el cuadro provincial, otro juez federal, en este caso de la ciudad de Santa Fe,, también está acusado de combinaciones con el arrepentido Vaudagna.

Resumiendo: no hay juez federal en Santa Fe que no esté complicado en persecuciones arbitrarias con el jefe de la AFIP.

image.png Caputto, diario El Litoral, los medios y el Círculo Rojo quedaron afectados

3-La pata de los medios

Se acusó además a Vaudagna por haber brindado asesoramiento técnico y contable a favor de Carlos Nahuel Caputto (director del diario El Litoral de Santa Fe) y su esposa, Patricia Romanow.

Entre 2018 y 2020, la Justicia federal determinó que el empresario periodístico Caputto se había comprado unas islas a sí mismo, con el objetivo de generar gastos ficticios que le permitieran pagar menos Impuesto a las Ganancias.

Al respecto, el diputado Carlos del Frade nos dijo:

No me sorprende que involucren a Caputto. En el año 2018 nosotros ya habíamos formulado pedidos de informes sobre él. Claramente, se usa una tradición y prestigio centenario del diario para beneficio personal de sus directivos, quienes se mueven en conjunto con el resto de los protagonistas de esta historia.

Por su parte, Carlos Pagni apuntó contra otro ex dueño de medios como Radio Rivadavia en Buenos Aires y un holding con varios eslabones en Rosario: Fernando Wpei.

“Los encuentros entre Vaudagna y los jueces se hacían en presencia de un empresario bastante oscuro y conocido que se llama Fernando Whpei, amigo (o cómplice) de Bailaque en los movimientos financieros de una mutual manejada por el propio Whpei”.

image.png Carlos Del Frade denuncia desde hace años a la mafia del PUS en Santa Fe

En la provincia que tiene entre sus máximos héroes a Lisandro de la Torre, creador del Partido Demócrata Progresista y adalid de la lucha contra la corrupción, todo ha cambiado en el Siglo XXI.

Yo hablo del PUS, el Partido Único Santafesino, porque en la provincia existen acuerdos estratégicos que ya no se pueden ocultar. Son protagonizados por el peronismo conservador, el radicalismo, el socialismo, el Pro, sectores de la Iglesia y de los grandes medios. Acá no hay grietas.