Explosivo audio del hijo de Yiya Murano contra Flow: "Me quedo con una película de..."

La estocada final de Martín fue lapidaria: "Para ficción me quedo con una película de otro tema". Un golpe directo a los creadores de "Yiya" que refleja no solo su molestia, sino también varías preguntas que resuenan en el aire: ¿tiene derecho a cuestionar cómo se representa la vida criminal de su madre? ¿O las licencias artísticas son territorio libre donde la sensibilidad familiar debe ceder ante la narrativa?

Embed - Radio Rivadavia AM630 on Instagram: "[EXLUSIVO] El audio del hijo de Yiya Murano, la asesina en serie Argentina, luego de que se estrenó la serie de su madre. @pablomontagna y equipo escuchan en vivo el mensaje que envió a #pasamontagna con el fin de dejar en claro que no está conforme con cómo se cuenta la historia sobre los asesinatos ocurridos en 1979. #rivadavia630" View this post on Instagram Publicación en Instagram de rivadavia630.

Opiniones en redes

Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un ring de opiniones encontradas. @agus_rey escribió: "Terminé de ver #Yiya, la vida de Yiya Murano. Me gustaron mucho las actuaciones y sobre todo la producción, los efectos y la manera de contarlo. La recomiendo". Una postura diametralmente opuesta a la de @cinnamon_boy, quien no tuvo piedad: "Por Dios que espanto la serie de Yiya Murano tuve que poner el capítulo de 'Mujeres Asesinas' para limpiarme los ojos. Nacha Guevara se mantiene invicta", en referencia a la versión que años atrás transmitió El Trece y que todavía se recuerda como un hito televisivo.

Otro usuario aportó una mirada más técnica: "Ayer vi un par de capítulos de la serie de 'Yiya' en Flow y dejando de lado las actuaciones (que pueden gustarte más o gustarte menos), me gustó la estructura de la narración. El cambio casi constante del yo narrativo le da un aire que la 3ra persona sola no le puede dar". Una observación que destaca el esfuerzo narrativo de la producción, aunque no alcanza para acallar las críticas más feroces.

Una vez más, la polémica está servida. De un lado, una serie que intenta capturar la esencia de una criminal que fascinó y horrorizó por igual. Del otro, un hijo que exige respeto por la historia real y promete que la versión definitiva llegará dentro de unos meses. Lo cierto es que Yiya Murano, décadas después de sus crímenes, sigue generando controversia, dividiendo aguas y manteniendo vivo el morbo por una historia que jamás deja de inquietar.

---------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto

Wanda Nara entra en crisis: ¿Maxi López y Mauro Icardi amigos de nuevo?

Paula Chaves picanteó en OLGA y una periodista la atendió fuerte: "Trabajar con ella fue..."

Tensión en El Trece por una posible nueva baja