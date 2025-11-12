La China Suárez volvió al país con una misión clara: promocionar su nueva serie de Disney+ y dejar a sus hijos con sus padres. Sin embargo, el lunes 11/11 se desató el caos, cuando trascendió que la actriz estaba siendo rechazada por varios programas importantes, y lo que debía ser una simple gira de prensa terminó en polémica.
"NO PUSO CONDICIONES"
Descartada de todos lados, la China Suárez consigue lugar: Qué canal le dio el sí
Después de los desplantes de Luzu TV y OLGA, Yanina Latorre filtró que la China Suárez cerró una nota televisiva. ¿Con quién?
La cosa arrancó con Luzu TV, donde inicialmente se esperaba que Eugenia desembarcara para charlar sobre su proyecto. Sin embargo, las exigencias que pusieron sobre la mesa resultaron inaceptables para el streaming, que decidió dar marcha atrás y cancelar todo. Ese portazo fue apenas el primero de una serie de negativas que pintaban un panorama complicado para la protagonista de Casi Ángeles.
Hoy 12/11, Yanina Latorre tiró la posta en "Sálvese quien pueda", y reveló dónde finalmente terminará aterrizando la figura más polémica del momento. "¿Dónde va a estar la China? Va a dar una única entrevista. OLGA no la quiso, Luzu tampoco", arrancó la panelista, enumerando los rechazos que había cosechado la actriz en distintos espacios.
Pero acá viene lo jugoso: El Trece, en una movida que muchos califican como desesperada por levantar el rating, le abrió las puertas de par en par. Eugenia estará el viernes 14 de noviembre en "Otro Día Perdido", nada menos que con Mario Pergolini al frente. Una decisión que generó tanto sorpresa como especulación en el ambiente mediático.
La China Suárez aterriza en El Trece tras varios desplantes
"La siguieron ofreciendo porque están preocupados por la serie. Saben que la China no se lleva bien con casi nadie de la tele", soltó Yanina sin filtro, dejando en claro que el equipo de prensa de la actriz estaba moviéndose contrarreloj para conseguirle un lugar donde exponer.
Sin embargo, la información que reveló Latorre tiene condimentos especiales: "Este viernes, La China Suárez va a estar con Mario Pergolini al aire. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron, le pareció un notón. No le pusieron ningún tipo de condición, se va a hablar de todo. Obviamente, no podés llevar a La China y hablar de la serie y fingir demencia con lo que está pasando, lo que pasó y pasa", detalló la conductora, dejando entrever que la entrevista podría tocar todos los temas escandalosos que rodean a la actriz.
Yanina además destacó las cualidades de Pergolini como entrevistador, algo que ella misma experimentó cuando pasó por ODP. No obstante, no todos en el panel compartían el optimismo. Majo Martino metió su cuchara diciendo "Siento que no va a estar tan jugosa la entrevista", sugiriendo que el conductor tal vez no se animaría a indagar en las cuestiones más engorrosas que el público quiere escuchar.
El detalle que más desconfianza generó es que la nota será grabada. Los panelistas de Latorre especularon sobre la posibilidad de que haya tijera en el material final, editando cualquier respuesta incómoda que la actriz prefiera mantener fuera del aire. Ahora la pregunta que todos se hacen es: ¿se jugará Pergolini a fondo o será una charla diplomática? La respuesta llegará este viernes, cuando finalmente veamos si el conductor se anima a ir por todo o prefiere mantener las formas.
