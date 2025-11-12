Descartada de todos lados, la China Suárez consigue lugar: Qué canal le dio el sí

Sin embargo, la información que reveló Latorre tiene condimentos especiales: "Este viernes, La China Suárez va a estar con Mario Pergolini al aire. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron, le pareció un notón. No le pusieron ningún tipo de condición, se va a hablar de todo. Obviamente, no podés llevar a La China y hablar de la serie y fingir demencia con lo que está pasando, lo que pasó y pasa", detalló la conductora, dejando entrever que la entrevista podría tocar todos los temas escandalosos que rodean a la actriz.

Yanina además destacó las cualidades de Pergolini como entrevistador, algo que ella misma experimentó cuando pasó por ODP. No obstante, no todos en el panel compartían el optimismo. Majo Martino metió su cuchara diciendo "Siento que no va a estar tan jugosa la entrevista", sugiriendo que el conductor tal vez no se animaría a indagar en las cuestiones más engorrosas que el público quiere escuchar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1988730606356717888&partner=&hide_thread=false ESTE VIERNES, LA CHINA SUÁREZ VA A ESTAR EN EL PROGRAMA DE PERGOLINI



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/T0uQN0aNhs — América TV (@AmericaTV) November 12, 2025 Publicación en X de @AmericaTV.

El detalle que más desconfianza generó es que la nota será grabada. Los panelistas de Latorre especularon sobre la posibilidad de que haya tijera en el material final, editando cualquier respuesta incómoda que la actriz prefiera mantener fuera del aire. Ahora la pregunta que todos se hacen es: ¿se jugará Pergolini a fondo o será una charla diplomática? La respuesta llegará este viernes, cuando finalmente veamos si el conductor se anima a ir por todo o prefiere mantener las formas.

