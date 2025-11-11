El nuevo beneficio de Mercado Pago que atrae a millones de usuarios

Respecto a los medios de pago habilitados, la flexibilidad es amplia. Podés utilizar el dinero disponible que tengas en tu cuenta de Mercado Pago, o bien recurrir a tarjetas de débito, Visa, Mastercard, Cabal y Maestro. Esta variedad garantiza que prácticamente cualquier usuario pueda aprovechar la oportunidad sin mayores restricciones.

La estrategia detrás de esta iniciativa responde a la lógica de fidelización que caracteriza a las fintech. Mientras más operaciones concentres en una sola plataforma, mayores son los incentivos que recibís. Para los usuarios, representa una forma concreta de recuperar parte de lo que mensualmente se destina a gastos ineludibles. $5.000 pueden no parecer una fortuna, pero en tiempos donde cada peso cuenta, cualquier alivio económico es bienvenido.

image

Así que si tu factura de luz, gas o tasas municipales supera los $15.000, este es el momento indicado para saldar esa cuenta y embolsarte el descuento. La fecha límite ya está marcada, y como sucede con todas las promociones relámpago, quien primero llega es quien logra aprovecharlo.

