Cuidado con la IA: las señales que pueden salvarte de una estafa

El engaño más elaborado y perturbador que circula actualmente tiene nombre propio: "fraude del familiar en emergencia". Donde recibís una llamada y del otro lado escuchás la supuesta voz de un pariente. La desesperación se filtra en cada palabra mientras te cuenta que atraviesa una crisis: un accidente grave, un problema judicial que requiere dinero urgente o una situación límite que demanda tu intervención inmediata. Tu instinto parental o familiar se activa de inmediato y lo único que querés es ayudar, sin detenerte a pensar que podría tratarse de una estafa.